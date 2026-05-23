"Estamos secuestrados por una mafia": España clama contra la corrupción en el PSOE y exige la dimisión de Pedro Sánchez

Manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Imagen de archivo NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 23 de mayo, 2026

Nuevas protestas contra Pedro Sánchez en España. Este sábado, una multitudinaria manifestación convocada en Madrid marchó exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno por los numerosos casos de corrupción que salpican directamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La manifestación, denominada "Marcha por la Dignidad" y liderada por la organización Sociedad Civil Española, llevó por lema ¡Sánchez dimisión ya! y reunió a miles de personas en la capital de España.

Fue convocada tras producirse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, en el conocido como Caso Plus Ultra. La justicia presentó cargos contra él por delitos como tráfico de influencias, situándolo en la cabeza de una organización criminal.

Abascal, líder de VOX: "España está secuestrada por una mafia corrupta"

Dentro del amplio abanico de proclamas de los manifestantes, se encontraron el de "no es un presidente, es un delincuente" y rechazos a la política de inmigración que está aplicando el Gobierno de Sánchez.

También se exigió el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Quien estuvo en la manifestación fue Santiago Abascal. El líder del partido conservador VOX acusó al Gobierno de Sánchez de ser "una mafia corrupta" que está "secuestrando" al país.

"España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los ciudadanos y promoviendo una invasión migratoria", dijo Abascal a los medios de comunicación, añadiendo que el presidente del Gobierno "va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones" para "perpetuarse en el poder".