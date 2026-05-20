Fuertes tormentas golpean Texas y paralizan el tráfico aéreo: cientos de vuelos afectados y más riesgo de lluvias

Publicado por Diane Hernández 20 de mayo, 2026

Las fuertes tormentas que atravesaron el norte y centro de Texas provocaron una jornada caótica en los aeropuertos de Dallas–Fort Worth y Love Field, donde cientos de vuelos fueron cancelados o sufrieron importantes retrasos debido a la actividad eléctrica, las intensas lluvias y la baja visibilidad. Autoridades meteorológicas advierten que la situación atmosférica seguirá siendo inestable durante este miércoles, con nuevas precipitaciones y riesgo localizado de inundaciones repentinas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) activó una suspensión temporal de operaciones terrestres como medida preventiva en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW), uno de los centros aéreos más importantes del país. Las restricciones provocaron un fuerte impacto en la actividad aérea: durante el martes se registraron cientos de cancelaciones y retrasos acumulados que afectaron a miles de pasajeros.

Aunque este miércoles los vuelos deberían operar con total normalidad, ante el deterioro de las condiciones meteorológicas se insta a los pasajeros a estar informados ante cualquier cambio de su vuelo en esta región.

Los efectos de la tormenta llegaron hasta el aeropuerto Dallas Love Field

El efecto dominó alcanzó también al aeropuerto Dallas Love Field, donde las condiciones meteorológicas obligaron a implementar programas especiales de demora. La combinación de tormentas eléctricas, lluvias intensas y protocolos de seguridad ralentizó significativamente las operaciones.

Mientras tanto, el panorama meteorológico continúa siendo complejo. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por inundaciones repentinas en sectores del área metropolitana de Dallas-Fort Worth y otras regiones del norte de Texas, ante precipitaciones persistentes y tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño y ráfagas de viento dañinas.

Los pronósticos oficiales indican que entre miércoles y viernes gran parte del norte y centro de Texas podría recibir al menos una pulgada adicional de lluvia, aumentando el riesgo de acumulaciones peligrosas si las tormentas vuelven a repetirse sobre las mismas zonas. Los especialistas advierten que el mayor riesgo de inundaciones se concentra hacia sectores del centro del estado, aunque todavía es pronto para precisar cuáles serán las áreas más afectadas.