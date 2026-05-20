Cuatro heridos, casi 1.000 acres en llamas y 0% de contención: lo que se sabe del incendio de matorrales que avanza sobre Riverside, California

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de mayo, 2026

Un voraz incendio de matorrales mantiene en vilo al sur de California desde la mañana de este martes. El fuego se desató cerca del mediodía en el lecho seco del río Santa Ana, en el barrio Mira Loma de Jurupa Valley, y en cuestión de horas se descontroló al punto de obligar a evacuar barrios enteros de la vecina ciudad de Riverside.

El inicio del fuego fue reportado a las 11:22 de la mañana, hora local, en la intersección de Bain Street y Limonite Avenue, justo al norte del Hidden Valley Nature Center, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside. Las autoridades lo bautizaron oficialmente como "Bain Fire", en referencia a la calle donde se originó.

El avance fue brutal. A las 12:36 de la tarde, el fuego abarcaba apenas 20 acres. Una hora y media después ya había consumido 250. Para las 15:00 trepó a 600. Y según el último parte de Cal Fire —el cuerpo de bomberos de California—, dado a conocer cerca de las 5:20 de la tarde, el incendio había arrasado 907 acres, con 0% de contención. Esto último significa que ni un solo tramo del perímetro estaba asegurado por las cuadrillas, y que las llamas podían seguir expandiéndose libremente en cualquier dirección.

La misma agencia confirmó cuatro civiles heridos, aunque no precisó si las lesiones fueron causadas por quemaduras, inhalación de humo u otra causa. Todavía no se ha informado oficialmente si alguna vivienda fue destruida, pero las órdenes obligatorias de evacuación ya se extendieron a varias zonas de Jurupa Valley y Riverside, mientras que otras áreas de Norco recibieron advertencias para estar listas para partir en cualquier momento. Las autoridades habilitaron un refugio en el La Sierra Senior Center, sobre La Sierra Avenue, y cerraron Arlington Avenue entre Crestview y Western del lado de Riverside.

Para tratar de contener las llamas, Cal Fire desplegó cerca de 100 efectivos, 22 autobombas, dos helicópteros con capacidad de descarga de agua y al menos dos aviones cisterna, uno de los cuales fue visto arrojando retardante Phos-Chek sobre el fuego. Pese al operativo, el incendio siguió expandiéndose a "ritmo moderado" entre la vegetación densa y seca del lecho del río.

Las causas del incendio sigue sin conocerse. La zona donde se inició el fuego está plagada de campamentos de personas sin hogar, donde los desechos y las fogatas para cocinar o calentarse son habituales durante todo el año, según las autoridades locales.

A todo esto se suma un segundo foco activo en el mismo condado. En paralelo al "Bain Fire", el llamado "Verona Fire", cerca de la ciudad de Hemet, ya consumió alrededor de 200 acres, destruyó edificaciones auxiliares y obligó a emitir más órdenes de evacuación para viviendas y un parque de casas rodantes de la zona.