ONU: fracasan los intentos para reafirmar los objetivos de no proliferación de arsenales nucleares

Asamblea de la ONU. Imagen de archivo ZUMAPRESS.com/Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 23 de mayo, 2026

Los países integrantes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) no alcanzaron un acuerdo para reafirmar los objetivos de desarme y no proliferación de arsenales nucleares.

Unas negociaciones que duraron cuatro semanas.

"A pesar de todos nuestros esfuerzos, entiendo que la conferencia no está en condiciones de llegar a un acuerdo sobre su labor de fondo", detalló Do Hung Viet, presidente de la conferencia del TNP.

Tras ello, el diplomático vietnamita descartó someter a consideración el texto, que pasó por varios reajustes. La conferencia tenía por objetivo examinar el histórico acuerdo -en vigor desde 1970-.

La última versión del texto, según AFP, se limitaba a señalar que Irán nunca debe desarrollar amas nucleares.

De acuerdo a Naciones Unidas (ONU), los nueve países que cuentan con armas nucleares declaradas son: Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, India, Francia, Pakistán, Israel, y Corea del Norte.