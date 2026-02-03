Cómo opera la red de vigilancia que se enfrenta a los agentes del ICE en Minneapolis

Publicado por Carlos Dominguez 3 de febrero, 2026

En menos de un mes, dos "ICE watchers" han muerto a manos de agentes de inmigración en Minneapolis. A finales de enero, un agente federal disparó y mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos. Un par de semanas antes, había muerto Renée Good, una activista de la misma edad y madre de tres niños, mientras intentaba obstaculizar un operativo migratorio a plena luz del día.

De acuerdo con un nuevo reportaje de investigación de City Journal (CJ), tanto Pretti como Good participaban en el llamado "ICE watching", una práctica que consiste en "vigilar a agentes de inmigración, filmar detenciones y alertar a activistas sobre operativos migratorios".

Aunque los organizadores y defensores de esta práctica la presentan como una forma de "protección comunitaria", CJ sostiene que expone a civiles sin preparación a enfrentamientos peligrosos con agentes federales armados.

Defend the 612: "El corazón de la resistencia"

City Journal reveló que uno de los principales organizadores del "ICE watching" en Minneapolis es Defend the 612, un grupo cuyo nombre alude al prefijo telefónico de la ciudad y cuyos miembros y aliados han alentado a manifestantes a obstaculizar la labor de agentes federales y a involucrarse en confrontaciones arriesgadas con ellos. Para su investigación, el CJ revisó las capacitaciones de este grupo, accedió a su red de Signal y rastreó su estructura de apoyo organizativo.

City Journal descubrió que esta organización —de la que aparentemente formaba parte Renée Good— coordina una amplia red de chats en Signal dedicada a vigilar y protestar contra las operaciones de ICE, y que se ha convertido en “el corazón de la resistencia de la ciudad contra la aplicación federal de las leyes de inmigración”.

Defend the 612 también ofrece en su sitio web cursos sobre vigilancia del ICE, donde "instruyen a los asistentes sobre cómo identificar, documentar y alertar a otros sobre acciones de control migratorio, así como a transmitir la información a través de redes de Signal organizadas por vecindarios".

De acuerdo con la investigación de CJ, la extensa red de chats en Signal operada por este grupo está organizada "por vecindarios y por tareas, donde los miembros monitorean la actividad de ICE, capacitan a otros activistas y coordinan protestas".

¿Cómo funciona la red de Signal?

Según documentó City Journal, una vez que un voluntario se une al chat asignado a su vecindario, los administradores de Defend the 612 se ponen en contacto para ofrecerle acceso a una serie de canales adicionales —no visibles públicamente— organizados por funciones específicas. Entre ellos figuran el Equipo de No Cooperación, encargado de "desarrollar una estrategia más amplia para resistir a ICE y al autoritarismo", y el Equipo de Patrulla, dedicado a "crear sistemas de seguridad" alrededor de los "puntos críticos de ICE".

Dependiendo del rol, algunos de estos chats requieren verificación previa —es decir, los administradores examinan a quienes desean unirse—, mientras que otros no. En los canales no verificados, City Journal señala que los administradores y miembros recomiendan a los participantes usar apodos y evitar cualquier referencia a actividades ilegales.

Anatomía del "ICE Watching"

CJ reveló que los chats no verificados más activos están dedicados a la "respuesta rápida" a nivel de barrio: "En estas conversaciones, los participantes rastrean a presuntos agentes del ICE -en coche y a pie- y publican la ubicación, las fotos y los números de matrícula de los agentes sospechosos".

Además del chat de texto, City Journal destacó que un operador realiza una llamada telefónica grupal en directo, empleando jerga paramilitar -como "copia", "entendido", "ojos en" y "mantener el aire despejado"- para coordinar la vigilancia de los agentes del ICE.

La investigación detalló que algunos chats también incluyen "una base de datos de más de 4.800 matrículas de vehículos del ICE confirmados y sospechosos; un registro de viajes relacionados con deportaciones; y una lista de casi 70 hoteles en los que se sabe que se alojan agentes del ICE".

Control de la narrativa

Otro chat examinado por City Journal es el de Comunicaciones, que se dedica a elaborar una "estrategia de configuración de la narrativa externa" para el movimiento ICE-watch. El CJ descubrió que "sus participantes debatieron sobre la necesidad de condicionar su discurso a los periodistas a la conservación del control editorial sobre cómo se escriben las historias".

En sus entrenamientos, los miembros del grupo también han calificado las detenciones legales de inmigrantes en situación irregular como "secuestros" y "raptos", y han descrito Minneapolis como una ciudad bajo "ocupación" federal y sometida a un "autoritarismo imperante".

Reclutamiento

City Journal destacó que para los organizadores de Defend the 612, la muerte de Renée Good fue una oportunidad de reclutamiento.

La noche en que murió Good, el grupo celebró una "vigilia de emergencia", durante la cual se distribuyeron octavillas en las que se pedía a los asistentes que se unieran a la organización. En la sesión de formación del grupo celebrada al día siguiente, un miembro cercano a Defend the 612 informó de que se habían inscrito unas 1.000 personas.

Después de la muerte de Alex Pretti, el grupo no ha disminuido su actividad. En lugar de ello, City Journal reveló que los organizadores están aprovechando la situación "para impulsar una nueva ola de actividad, instando a más personas a entrar en los mismos entornos peligrosos que se cobraron la vida de Pretti".

De acuerdo con el CJ, un día después de la muerte del manifestante, un organizador envió el siguiente mensaje a los chats de Signal de la organización: "La única manera de que cesen estos asesinatos, detenciones y actos de violencia sin sentido", rezaba el mensaje, "es si decenas y miles [sic] de nosotros estamos en las calles protegiéndonos unos a otros".

City Journal concluye que este ciclo revela la estrategia central de la dirección de Defend the 612: utilizar las bajas como catalizador para una mayor escalada:

"Los organizadores siguen empujando a los voluntarios a escenas impredecibles, asegurando continuos enfrentamientos entre residentes y agentes federales, mientras que los arquitectos profesionales del caos permanecen protegidos de las consecuencias".