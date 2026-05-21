Un inmigrante ilegal es sentenciado a 50 años por producir pornografía usando a sus sobrinos menores y discapacitados

Publicado por Diane Hernández 21 de mayo, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de que un inmigrante indocumentado guatemalteco en California fue sentenciado a 50 años de prisión por producir y poseer material de abuso sexual infantil que involucraba a sus propios sobrinos, ambos menores y con necesidades especiales.

La información fue difundida por el DHS en un comunicado oficial, en el que la agencia confirmó la condena y volvió a cuestionar las políticas migratorias de la administración del expresidente Joe Biden.

Según el comunicado, el acusado, Ángel Emilio Rodríguez-Marroquín, ciudadano de Guatemala, fue arrestado el 22 de noviembre de 2025 por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Los Ángeles. Las autoridades lo acusaron de producción y posesión de pornografía infantil.

Niños de ocho años con necesidades especiales

De acuerdo con el DHS, Rodríguez-Marroquín se declaró culpable de los cargos, que incluían la producción de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en el que aparecían su sobrino y su sobrina, ambos de ocho años y con necesidades especiales.

La agencia indicó además que el hombre también es investigado por un caso separado de explotación infantil en Guatemala, lo que está siendo dirigido por HSI. Sin embargo, las autoridades no detallaron públicamente el alcance de ese proceso.

El pasado 18 de mayo de 2026, un tribunal lo condenó a 600 meses de prisión, equivalentes a 50 años. Tras cumplir la sentencia, las autoridades federales señalaron que será sometido a un proceso de deportación, según el DHS.

Un ejemplo de fallas en la política migratoria anterior

En el comunicado, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, emitió una declaración en la que calificó el caso como un ejemplo de fallas en la política migratoria anterior.

"Este depravado inmigrante ilegal de Guatemala se declaró culpable de producir y poseer pornografía infantil, incluyendo imágenes de él agrediendo a su propio sobrino y sobrina con necesidades especiales", afirmó Bis en la nota.

La funcionaria añadió que, según el DHS, Rodríguez-Marroquín ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2024 y posteriormente fue liberado por autoridades migratorias bajo la Administración Biden.

El comunicado sostiene que el acusado "no habría estado en el país" de no haber sido por las políticas migratorias implementadas entonces. Esa afirmación forma parte de la postura política expresada por funcionarios de la actual administración y no incluye evidencia adicional en el comunicado sobre las circunstancias específicas de su liberación.

El caso se suma a una serie de comunicados recientes en los que el DHS ha resaltado delitos cometidos por inmigrantes indocumentados mientras cuestiona decisiones migratorias tomadas durante la administración anterior.