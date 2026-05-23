Rubio sugiere que el acuerdo con Irán está cerca: "Existe la posibilidad"

Marco Rubio, en la embajada de EEUU en India. Mayo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 23 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que "existe la posibilidad" de que se alcance un acuerdo entre Estados Unidos e Irán como muy tarde "dentro de un par de días".

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio desde Nueva Delhi (India).

"Ha habido algunos avances, se han logrado algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando", añadió el secretario de Estado.

Rubio reiteró la exigencia de la Casa Blanca de que el régimen islamista reabra por completo el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de una parte considerable del petróleo que se consume en todo el mundo.

Irán habla de "fase de finalización" del acuerdo

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, explicó este sábado que Teherán se encuentra en la "fase de finalización" de un protocolo de acuerdo con Washington DC, que serviría para poner fin al conflicto.

"Actualmente nos encontramos en la fase de finalización de estos protocolos de acuerdo", indicó Baqai, en declaraciones recogidas por AFP. Además, el portavoz de Asuntos Exteriores de Irán subrayó que ese protocolo consta de "14 cláusulas".