SpaceX lanza la última versión de su megacohete Starship

Cohete Starship de SpaceX lanzado el 23 de mayo de 2026 AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 23 de mayo, 2026

(AFP) SpaceX lanzó con éxito el viernes la última versión de su gigantesco cohete Starship en un vuelo de prueba crucial para la empresa de Elon Musk, que prevé su salida a Bolsa, y después de que un intento la víspera se cancelara por problemas técnicos.

El vuelo, que duró unos 65 minutos, no estuvo exento de contratiempos, pero los empleados de SpaceX estallaron en júbilo cuando el cohete amerizó en el océano Índico como estaba previsto.

Starship despegó con éxito desde Texas poco después de las 17H30 hora local (22H30 GMT).

Las dos partes del aparato se separaron correctamente, pero el propulsor no completó la combustión prevista, declaró el portavoz de la empresa, Dan Huot, durante la transmisión en directo del lanzamiento.

El propulsor cayó entonces rápida e incontroladamente en las aguas del golfo de México.

Aunque la compañía no tenía planes de recuperarlo intacto, una maniobra espectacular que ya ha realizado en el pasado, sí contaba con hacerlo amerizar en un punto concreto.

"¡Amerizaje confirmado!", escribió la empresa en X.

Según las imágenes, la nave no se encontraba exactamente en la órbita correcta tras un fallo de uno de sus motores. Para compensarlo, había hecho funcionar sus otros cinco motores restantes un poco más de tiempo.

"Yo no lo llamaría una inserción orbital nominal", afirmó Huot, pero señaló que el cohete se encontraba en una trayectoria que estaba "dentro de los márgenes".

Los empleados de SpaceX celebraron cuando la nave comenzó a desplegar un conjunto de satélites de prueba, así como dos "satélites Starlink especialmente modificados" equipados con cámaras para analizar el escudo térmico del artefacto.

Musk aplaudió a su equipo en X, calificando el vuelo de "épico".

"Han marcado un gol para la humanidad", dijo.

SpaceX tuvo que postergar este vuelo de prueba tras fallas el jueves.