Memorial Day 2026: emiten alerta por viajes récord; esto es todo lo que debes saber antes de salir

Tráfico en la autopista Interestata de Los Ángeles, California (Archivo) David McNew / AFP

Publicado por Diane Hernández 20 de mayo, 2026

Millones de estadounidenses se preparan para iniciar el comienzo no oficial del verano con lo que podría convertirse en uno de los fines de semana más concurridos de la historia reciente. Autoridades y expertos en movilidad prevén un volumen récord de desplazamientos durante el feriado del Día de los Caídos (Memorial Day), mientras agencias fronterizas han emitido advertencias sobre retrasos significativos y controles reforzados en los cruces con Canadá.

La previsión llega en momentos en que carreteras, aeropuertos y pasos fronterizos se preparan para una intensa presión operativa.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), aproximadamente 45 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde sus hogares durante el fin de semana festivo, superando las cifras del año pasado y estableciendo un nuevo récord de movilidad para esta fecha.

Las cifras reflejan un aumento continuo en la demanda de viajes pese al incremento del costo del combustible y otros ajustes económicos.

"La demanda de viajes sigue siendo alta y, a pesar del aumento en los precios del combustible, muchas personas siguen priorizando los viajes de placer durante los feriados", explicó Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel.

Millones saldrán a la carretera

Conducir seguirá siendo la opción dominante para los viajeros.

AAA estima que 39,1 millones de personas viajarán en automóvil, lo que representa casi el 87% del total de desplazamientos previstos para el fin de semana.

La cifra supera ligeramente el récord anterior y significa que miles de vehículos adicionales circularán por las principales autopistas del país.

El aumento del tráfico también genera preocupación por la seguridad vial y los retrasos, especialmente en zonas metropolitanas.

La empresa de análisis de transporte INRIX prevé que los periodos más complicados para conducir ocurran:

Jueves y viernes entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Lunes por la tarde durante el regreso a casa.

Principales corredores urbanos y autopistas interestatales.

El domingo podría convertirse en el día con menor congestión.

Los expertos señalan que durante fines de semana festivos el tráfico suele desplazarse desde los centros urbanos hacia autopistas y rutas interurbanas, aumentando el riesgo de accidentes debido a rutas desconocidas y largos periodos al volante.

Advertencia especial para viajeros en la frontera entre Canadá y Estados Unidos

Además de las carreteras estadounidenses, uno de los mayores focos de atención será la frontera con Canadá.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitió una advertencia para quienes planean cruzar durante el fin de semana festivo, particularmente en los pasos terrestres de alto flujo entre Michigan y Ontario.

Autoridades prevén:

Tiempos de espera prolongados .

. Controles de documentación más estrictos.

más estrictos. Incremento de inspecciones .

. Filas significativas en pasos fronterizos.

Los viajeros han sido instados a verificar con anticipación la vigencia de sus documentos y revisar restricciones aduaneras antes de llegar a la frontera.

CBP recomienda además:

Llevar pasaporte y documentos actualizados.

y documentos actualizados. Declarar productos agrícolas y mercancías transportadas.

y mercancías transportadas. Informar si se transportan más de 10.000 dólares .

. Revisar tiempos de espera fronterizos antes de salir.

La presión sobre los cruces internacionales podría sentirse especialmente entre quienes se desplazan entre Ontario, Michigan, Nueva York y otras regiones del noreste.

Los altos precios de la gasolina no frenan a los viajeros gasolina continúa en niveles elevados, los más altos observados desde el verano de 2022.

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​Aun así, AAA estima que 2,7 millones de residentes de Florida viajarán durante el fin de semana, estableciendo otro récord estatal.

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​Según Mark Jenkins, portavoz de AAA, los viajeros no están cancelando sus planes, aunque sí ajustan sus presupuestos.



​Muchos viajeros optan por trayectos más cortos, reducir gastos secundarios o permanecer más cerca de casa. Aunque el entusiasmo por viajar se mantiene fuerte, muchos hogares enfrentarán costos más altos para llenar el tanque. ​El promedio nacional de, los más altos observados desde el verano de 2022.​En Florida , por ejemplo, el precio promedio alcanzó los 4,43 dólares por galón , frente a los 4,21 registrados apenas un día antes.​Aun así, AAA estima quedurante el fin de semana, estableciendo otro récord estatal.​Según Mark Jenkins, portavoz de AAA, los viajeros no están cancelando sus planes, aunque sí ajustan sus presupuestos.​Muchos viajeros optan poro permanecer más cerca de casa.

Orlando, Miami y Las Vegas lideran la demanda

La demanda de alquiler de vehículos también registrará un fuerte aumento.

AAA señala que los días de mayor movimiento para rentar autos serán jueves y viernes.

Entre los destinos nacionales más buscados figuran:

Orlando

Miami

Las Vegas

Los Ángeles

Seattle

Nueva York

Denver

Boston

Mientras tanto, entre los destinos internacionales más populares aparecen:

Roma

Vancouver

París

Londres

Orlando y Miami figuran entre los cinco destinos estadounidenses con mayor demanda para el fin de semana festivo.

Los viajes aéreos continúan creciendo

La recuperación del sector aéreo también se mantiene firme.

AAA calcula que aproximadamente 3,66 millones de estadounidenses volarán durante el Día de los Caídos, un ligero incremento respecto al año pasado.

Los boletos nacionales de ida y vuelta promedian cerca de 800 dólares, aunque quienes reservaron con anticipación lograron tarifas más bajas antes de que el aumento del combustible para aviones impactara los precios.

Expertos recomiendan llegar temprano a los aeropuertos y mantener equipaje esencial en el equipaje de mano.

AAA aconseja incluir:

Medicamentos.

Cambio adicional de ropa.

Documentos importantes.

Cargadores y artículos básicos.

AAA pide revisar el vehículo antes de salir

La organización automovilística también emitió recomendaciones para evitar problemas mecánicos.

Durante el fin de semana del Memorial Day del año pasado, AAA respondió a más de 350.000 solicitudes de asistencia en carretera.

Los problemas más frecuentes fueron: Baterías descargadas

Neumáticos pinchados

Tanques vacíos

Conductores fuera de sus vehículos

"La mayoría de estos incidentes pueden prevenirse con una revisión rápida antes del viaje", señaló Jenkins.

Entre las recomendaciones figuran revisar: Presión de neumáticos

Estado de la batería

Niveles de líquidos

Sistema de frenos

Combustible antes de salir

Las autoridades también sugieren evitar aceleraciones bruscas y reducir la velocidad, una medida que puede ayudar a disminuir el consumo de gasolina durante trayectos largos.

Con millones de personas listas para salir a carretera, tomar un vuelo o cruzar fronteras, el Día de los Caídos de 2026 podría quedar registrado como uno de los fines de semana de viaje más intensos jamás vistos en Estados Unidos.