Un terremoto de magnitud 6,0 sacude Hawái

Publicado por Alejandro Baños 23 de mayo, 2026

Un terremoto de magnitud 6,0 en la escala de Ritcher sacudió Hawái este viernes. No se registraron víctimas mortales ni heridos.

En un principio, tampoco se reportaron daños estructurales y no se emitieron alertas por tsunami.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor se produjo a unas ocho millas al sur de la localidad de Honaunau-Napoopoo, en el condado de Hawái.

Además, el epicentro del terremoto se localizó a unas 14 millas de profundidad.