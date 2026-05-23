Un terremoto de magnitud 6,0 sacude Hawái
El Servicio Geológico Nacional informó del fenómeno. No se reportaron víctimas mortales ni heridos. Tampoco daños materiales.
Un terremoto de magnitud 6,0 en la escala de Ritcher sacudió Hawái este viernes. No se registraron víctimas mortales ni heridos.
En un principio, tampoco se reportaron daños estructurales y no se emitieron alertas por tsunami.
Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor se produjo a unas ocho millas al sur de la localidad de Honaunau-Napoopoo, en el condado de Hawái.
Además, el epicentro del terremoto se localizó a unas 14 millas de profundidad.