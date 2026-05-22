Danny Go anuncia la muerte de su hijo Isaac de 14 años tras larga batalla contra el cáncer

Publicado por Carlos Dominguez 22 de mayo, 2026

El popular creador de contenido infantil Daniel Coleman, conocido como Danny Go, anunció este viernes la muerte de su hijo mayor, Isaac Coleman, quien tenía solo 14 años.

Isaac perdió la batalla contra un agresivo cáncer en la boca de etapa 3, diagnosticado en diciembre de 2025. El niño también padecía desde su nacimiento anemia de Fanconi, una rara enfermedad genética que afecta la médula ósea y aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer.

En una emotiva publicación en Instagram, Daniel Coleman escribió: "Ay, mi dulce niño. Hay tanto que quiero decir, pero todavía no sé cómo. Ya te extraño muchísimo y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo procesar".

El padre continuó expresando su orgullo por su hijo: "Tus 14 años estuvieron llenos de tantos desafíos, pero los enfrentaste todos con una valentía increíble… y de alguna manera mantuviste tu alegría característica a pesar de todo. [...] Ser tu papá fue el honor de mi vida. Estoy tan orgulloso de ti y te amo por siempre".

La noticia ha generado una oleada de mensajes de apoyo de otros creadores infantiles, como Ms. Rachel, y de miles de familias que siguen el canal de Danny Go, que cuenta con millones de suscriptores en YouTube gracias a sus canciones y videos llenos de energía y movimiento para niños.

Danny Go había cancelado su gira de 2026 para dedicar todo su tiempo a cuidar a su hijo tras el diagnóstico. Ahora, la familia pide privacidad mientras procesa esta dura pérdida.