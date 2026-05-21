¿Cuál es el popular electrodoméstico vendido en Costco retirado del mercado por riesgo de quemaduras?

Publicado por Williams Perdomo 21 de mayo, 2026

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) anunció el retiro del mercado de más de 113.000 teteras eléctricas de la marca ZWILLING debido a un defecto que podría provocar quemaduras graves.

Según la agencia, el asa de las teteras puede aflojarse o desprenderse mientras el producto está en uso, lo que podría causar el derrame de agua caliente.

El retiro incluye los modelos ENFINIGY Electric Kettle de 1,5 litros y ENFINIGY Electric Kettle Pro de 1,5 litros. Los productos fueron vendidos en colores negro, plateado, rosa, dorado y blanco.

La CPSC informó que la empresa recibió 163 reportes relacionados con asas flojas o desprendidas. De esos casos, cinco estuvieron vinculados con la separación total del asa y al menos una persona sufrió quemaduras de segundo grado.

Las teteras fueron comercializadas entre diciembre de 2019 y febrero de 2026 en tiendas HomeGoods, Costco y en el portal oficial de la compañía, con precios que oscilaban entre 120 y 200 dólares.