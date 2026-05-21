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¿Cuál es el popular electrodoméstico vendido en Costco retirado del mercado por riesgo de quemaduras?

El retiro incluye los modelos ENFINIGY Electric Kettle de 1,5 litros y ENFINIGY Electric Kettle Pro de 1,5 litros. Los productos fueron vendidos en colores negro, plateado, rosa, dorado y blanco.

Imagen referencial de Costco

Imagen referencial de CostcoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) anunció el retiro del mercado de más de 113.000 teteras eléctricas de la marca ZWILLING debido a un defecto que podría provocar quemaduras graves.

Según la agencia, el asa de las teteras puede aflojarse o desprenderse mientras el producto está en uso, lo que podría causar el derrame de agua caliente.

El retiro incluye los modelos ENFINIGY Electric Kettle de 1,5 litros y ENFINIGY Electric Kettle Pro de 1,5 litros. Los productos fueron vendidos en colores negro, plateado, rosa, dorado y blanco.

La CPSC informó que la empresa recibió 163 reportes relacionados con asas flojas o desprendidas. De esos casos, cinco estuvieron vinculados con la separación total del asa y al menos una persona sufrió quemaduras de segundo grado.

Las teteras fueron comercializadas entre diciembre de 2019 y febrero de 2026 en tiendas HomeGoods, Costco y en el portal oficial de la compañía, con precios que oscilaban entre 120 y 200 dólares.

Las recomendaciones

La agencia pidió a los consumidores dejar de usar inmediatamente los productos afectados y contactar a la compañía para solicitar un reembolso completo. Como parte del proceso, los usuarios deben inutilizar la tetera cortando el cable eléctrico y enviar una fotografía del producto a través del sitio habilitado por la empresa.

​El retiro también incluye unidades vendidas en Canadá y México.

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