¿Cómo estará el clima durante el Memorial Day Weekend?
La llegada de uno de los fines de semana más importantes para el turismo y los viajes en el país, estará acompañada por un escenario meteorológico variable.
El clima para el Memorial Day Weekend estará marcado por lluvias, tormentas y contrastes regionales. La recomendación es consultar el pronóstico y los principales portales meteorológicos antes de viajar, pero aquí le dejamos un adelanto.
La llegada del Memorial Day Weekend, uno de los fines de semana más importantes para el turismo y los viajes en el país, estará acompañada por un escenario meteorológico variable. Millones de personas se preparan para salir a las carreteras, asistir a eventos al aire libre o viajar a playas y parques nacionales, pero el tiempo podría no acompañar en varias regiones de la nación.
Sociedad
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Diane Hernández
Los últimos modelos meteorológicos muestran un patrón dividido: mientras sectores del oeste mantendrán condiciones más estables y cálidas, buena parte del centro, el sur y regiones del noreste enfrentarán precipitaciones y tormentas durante varios días del feriado.
Sur y centro del país: lluvias persistentes y riesgo de tormentas
Estados como Texas y zonas cercanas al Golfo podrían registrar lluvias frecuentes y episodios de tormentas eléctricas durante el fin de semana largo. Meteorólogos advierten sobre acumulados importantes y posibles inundaciones localizadas en algunas áreas.
Noreste: ambiente fresco e inestable
Ciudades del noreste, incluyendo sectores cercanos a Nueva York y Nueva Inglaterra, podrían tener temperaturas por debajo del promedio y cielos mayormente nublados, con jornadas intermitentes de lluvia que afectarían actividades al aire libre.
Costa oeste: mejores condiciones para actividades al aire libre
En gran parte de California y sectores del oeste se esperan temperaturas agradables, aunque las áreas costeras podrían registrar niebla y nubosidad baja. Las zonas interiores mantendrían ambiente más cálido durante el inicio del fin de semana.
Dónde seguir el pronóstico actualizado del Memorial Weekend
Para consultar la evolución del tiempo en tiempo real y revisar mapas interactivos, estos son algunos de los portales más consultados:
Revisar las actualizaciones del clima
Con cerca de 45 millones de personas movilizándose por el país, el clima será un factor clave para quienes planean actividades por el inicio no oficial del verano.