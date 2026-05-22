¿Cómo estará el clima durante el Memorial Day Weekend?

Personas pasean por Central Park en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York AFP

Publicado por Diane Hernández 22 de mayo, 2026

El clima para el Memorial Day Weekend estará marcado por lluvias, tormentas y contrastes regionales. La recomendación es consultar el pronóstico y los principales portales meteorológicos antes de viajar, pero aquí le dejamos un adelanto.

La llegada del Memorial Day Weekend, uno de los fines de semana más importantes para el turismo y los viajes en el país, estará acompañada por un escenario meteorológico variable. Millones de personas se preparan para salir a las carreteras, asistir a eventos al aire libre o viajar a playas y parques nacionales, pero el tiempo podría no acompañar en varias regiones de la nación.

Los últimos modelos meteorológicos muestran un patrón dividido: mientras sectores del oeste mantendrán condiciones más estables y cálidas, buena parte del centro, el sur y regiones del noreste enfrentarán precipitaciones y tormentas durante varios días del feriado.

Sur y centro del país: lluvias persistentes y riesgo de tormentas

Estados como Texas y zonas cercanas al Golfo podrían registrar lluvias frecuentes y episodios de tormentas eléctricas durante el fin de semana largo. Meteorólogos advierten sobre acumulados importantes y posibles inundaciones localizadas en algunas áreas.

Noreste: ambiente fresco e inestable

Ciudades del noreste, incluyendo sectores cercanos a Nueva York y Nueva Inglaterra, podrían tener temperaturas por debajo del promedio y cielos mayormente nublados, con jornadas intermitentes de lluvia que afectarían actividades al aire libre.

Costa oeste: mejores condiciones para actividades al aire libre

En gran parte de California y sectores del oeste se esperan temperaturas agradables, aunque las áreas costeras podrían registrar niebla y nubosidad baja. Las zonas interiores mantendrían ambiente más cálido durante el inicio del fin de semana.

Dónde seguir el pronóstico actualizado del Memorial Weekend

Para consultar la evolución del tiempo en tiempo real y revisar mapas interactivos, estos son algunos de los portales más consultados: