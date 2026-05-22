El DOJ acusa a dos chinos de colaborar con el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación

Graffiti del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 22 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que dos ciudadanos chinos fueron acusadas de colaborar con el Cartel de Sinaloa y con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ruhuan Zhen y Hongce Wu fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero para ambas organizaciones criminales transnacionales.

Según indicó en un comunicado el DOJ, ambos ciudadanos chinos blanquearon "volúmenes sustanciales de ganancias provenientes de narcóticos" -entre ellos, "cocaína y fentanilo"- durante casi una década, "desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025".

Para cometer los delitos, Zhen y Wu "utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos, entre ellos transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y lavado de dinero basado en el comercio".

Los cargos fueron presentados en el Distrito Este de Virginia, dijo el DOJ.

Los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión, cada uno. El DOJ señaló que Zhen y Wu permanecen prófugos.