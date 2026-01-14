EEUU registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de enero, 2026

Estados Unidos cerró 2025 con un saldo migratorio negativo por primera vez en al menos 50 años, un giro notable atribuido principalmente a una fuerte caída en el ingreso de migrantes al país y al endurecimiento de la política migratoria bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

De acuerdo con un informe publicado esta semana por la Brookings Institution, el número de personas que salieron de EEUU superó al de quienes ingresaron, con un saldo migratorio negativo que varía según el escenario analizado y que va desde una pérdida neta mínima de 10.000 personas hasta un máximo cercano a 295.000.

Los autores del estudio advierten que, pese a la incertidumbre regulatoria, el escenario de migración neta negativa podría repetirse también en 2026.

Aunque el debate público se ha concentrado en las deportaciones, el informe subraya que el factor determinante no fue tanto el aumento de expulsiones sino el desplome en las entradas a Estados Unidos. La combinación de mayores controles, restricciones administrativas y la suspensión de numerosos programas humanitarios redujo de forma significativa los flujos migratorios.

Entre las medidas que incidieron en el resultado se destacan la paralización de la mayoría de los programas de reasentamiento de refugiados y la reducción en la emisión de visas temporales. A ello se sumó una política de control más dura que derivó tanto en expulsiones formales como en salidas voluntarias.

Según el informe, en 2025 se registraron entre 310.000 y 315.000 expulsiones, una cifra apenas superior a la de 2024 y sensiblemente inferior a los números difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional. A diferencia del año anterior, la mayoría de las expulsiones se originaron en operativos iniciados por la Patrulla Fronteriza desde el interior del país, y no exclusivamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El estudio también explicó que habrá potenciales consecuencias económicas. La reducción neta de migrantes, según los autores, podría afectar de manera directa a sectores que dependen en gran medida de mano de obra inmigrante y de comunidades migrantes como base de consumo.

En ese contexto, Brookings advierte sobre una posible desaceleración del crecimiento del empleo, del producto interno bruto y del gasto de los consumidores.

Según sus estimaciones, la caída del consumo va entre $60.000 y $110.000 millones entre 2025 y 2026, lo que podría amplificar los efectos macroeconómicos de la nueva situación migratoria.