“Me encantaría tener una política migratoria integral”: Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de enero, 2026

El presidente Donald Trump sugirió este lunes, durante una entrevista con The New York Times, que podría estar abierto a un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes ilegales. Al ser consultado sobre si apoyaría un plan que incluya estatus legal para ellos, Trump respondió: “posiblemente”, y agregó que los llamados Dreamers deberían sentirse “seguros” en los Estados Unidos y que le “encantaría poder hacer algo por ellos”. De igual forma, el mandatario republicano aseguró: “Me encantaría tener una política migratoria integral. Algo que realmente funcionara. Ya es hora para el país”. A pesar de esto, Trump evitó detallar cualquier propuesta concreta y reconoció la sensibilidad política del tema al explicar que “No quiero entrar en eso porque es un asunto muy delicado”.

Al ser preguntado sobre si sus políticas buscaban alterar la composición racial del país, Trump rechazó esa idea y afirmó: “Solo quiero gente que ame a nuestro país. Es muy simple”. Asimismo, Trump también indicó que su administración volverá a examinar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) dentro de aproximadamente un año. “Deberían sentirse seguros”, dijo Trump, quien también reconoció haber dado instrucciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para reducir las acciones de control en ciertos sectores que dependen de mano de obra inmigrante. Mencionó la agricultura, la hotelería y los servicios, subrayando el papel histórico que los trabajadores inmigrantes han venido desempeñando en esas industrias. “Tienen gente estupenda trabajando para ellos desde hace 25 años. Son casi como un miembro de la familia”, dijo Trump.

En otro momento de la entrevista con el Times, Trump volvió a una postura mucho más dura al revelar que su administración se encuentra actualmente revisando criterios para retirar la ciudadanía a algunos estadounidenses naturalizados. De igual forma, aseguró que las posturas manifestadas no representan ningún desacuerdo con Stephen Miller, quien es el principal arquitecto de su agenda migratoria. “Stephen es una voz muy fuerte. No creo que discrepe con él, no”, dijo Trump.

Al ser consultado sobre la muerte a tiros de una mujer de 37 años a manos de un agente de ICE en Minnesota, Trump la culpó y evitó afirmar que el agente hubiera actuado de manera indebida. Sin embargo, sostuvo que la autoridad de ICE no es ilimitada.

Asimismo, el mandatario republicano agregó que la aplicación de las leyes migratorias no debería basarse únicamente en la raza o el origen étnico.