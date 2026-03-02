"Destruido el 50% de los lanzamisiles iraníes"

Publicado por Yaakov Lappin 2 de marzo, 2026

La campaña militar conjunta israelí-estadounidense contra Irán, ya en su tercer día, ha decapitado sistemáticamente a la cúpula del régimen iraní desde el líder supremo Alí Jamenei hacia abajo, al tiempo que ha causado grandes daños a su programa de misiles balísticos.

Un oficial militar que habló el domingo proporcionó una evaluación detallada de los graves daños infligidos a la industria armamentística iraní y al programa de misiles durante la operación en curso. Según el oficial, cientos de misiles del régimen terrorista iraní fueron destruidos con éxito, y la producción de al menos 1.500 misiles balísticos adicionales fue totalmente impedida en los últimos dos días.

Los ataques desmantelaron aproximadamente 200 lanzaderas de misiles balísticos e inutilizaron por completo docenas más. El funcionario señaló que esto significaba que el 50 por ciento de los lanzadores de misiles balísticos del régimen activos en ese momento fueron destruidos.

Las FDI confirmaron que habían observado, antes del actual conflicto, una fuerte aceleración de los esfuerzos iraníes por reconstruir misiles tras la guerra de junio de 2025, y que la República Islámica aspiraba a construir unos 8.000 misiles para 2027.

"Estos misiles constituyen una amenaza real, directa,y existencial para el Estado de Israel y para Oriente Próximo", afirmaron los militares.

En vísperas de la "Operación León Naciente", en junio de 2025, Irán tenía unos 3.000 misiles, arsenal que se redujo a 1.500 misiles al final del conflicto de junio. Sin embargo, en vísperas de la operación actual, "León rugiente", el arsenal iraní volvió a dispararse hasta los 2.500 misiles, y aumentaba en docenas de misiles al mes, según las evaluaciones israelíes.

"La posesión de misiles por parte de un régimen que declara abiertamente su intención de destruir el Estado de Israel constituye una amenaza existencial. Las FDI no permitirán que el régimen terrorista iraní restablezca sus capacidades militares y seguirán actuando para neutralizar cualquier amenaza emergente contra los ciudadanos del Estado de Israel, en cualquier lugar y en cualquier momento", declaró el militar.

El militar israelí detalló la destrucción causada en sólo dos días al centro de producción de explosivos de Irán. Esta instalación atacada, que no fue nombrada, producía el material explosivo necesario para ojivas de misiles balísticos, así como para otros tipos de armas, incluidos cohetes, vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos.

Además de este emplazamiento central, fueron atacadas cuatro instalaciones de mezcla clave utilizadas específicamente para producir motores de misiles balísticos.

"Además de los daños causados a las capacidades de producción de misiles balísticos,las FDI golpearon otros aspectos centrales de las industrias armamentísticas de Irán, dijo el funcionario, añadiendo que con ello se lograron "resultados significativos que redujeron las amenazas que el eje iraní representa para Israel y para la región en general."

Y añadió: "Esto incluía fábricas que producían sistemas antitanque avanzados destinados a Hezbolá y otras organizaciones terroristas. También se atacaron infraestructuras de investigación únicas. Se espera que esto retrase los procesos de investigación y desarrollo de armas durante años.

El funcionario explicó que en los últimos meses, el régimen terrorista iraní invirtió importantes esfuerzos para restaurar sus capacidades de producción de misiles, con el principal esfuerzo centrado en la reconstrucción de los mecanismos y centros de conocimiento que fueron desmantelados previamente. La producción de misiles iraníes se situaba en docenas al mes y los servicios de inteligencia identificaron que el ritmo de producción se estaba acelerando activamente.

Asimismo, Irán estaba trabajando para adquirir numerosos sistemas y componentes de varios países con el fin de rehabilitar y reforzar su arreglo de misiles tierra-tierra antes de que comenzaran los ataques preventivos, según la fuente.

El portavoz internacional de las FDI, el teniente coronel Nadav Shoshani, proporcionó actualizaciones operativas el domingo, confirmando que la operación comenzó con la mayor salva de apertura de la historia israelí, utilizando 200 jets de combate para llevar a cabo la operación aérea más extensa jamás realizada por la Fuerza Aérea israelí.

Guiados por información de alta calidad y en tiempo real, los aviones atacaron más de 500 objetivos en diversos lugares de Irán, operando a miles de kilómetros de casa en un estrecho margen de tiempo.

Durante esta fase inicial, se desplegaron 500 municiones en una oleada coordinada diseñada para desmantelar componentes clave de las capacidades de defensa antimisiles y antiaérea del régimen, y dirigida contra altos mandos militares, explicó Shoshani.

Un ataque central tuvo como objetivo una base de lanzamiento de misiles en Tabriz, desde la que el régimen iraní había planeado disparar docenas de misiles contra civiles israelíes. Esa capacidad de lanzamiento ha quedado gravemente degradada. Además, los aviones atacaron un sistema estratégico de defensa aérea SA-65 en la zona de Kermanshah, degradando los sistemas para ampliar la libertad operativa y la superioridad aérea en el espacio aéreo iraní.

Shoshani explicó el metódico orden cronológico de la operación, señalando que el elemento sorpresa era esencial. El primer paso fue un ataque inicial que eliminó a 40 altos mandos en un minuto en dos lugares diferentes a más de mil kilómetros de distancia a plena luz del día, declaró.

El segundo paso consistió en una oleada de ataques que desmantelaron elementos clave de los sistemas de defensa aérea de Irán para garantizar la libertad operativa. El tercer paso tuvo como objetivo y desmanteló lanzadores de misiles y conjuntos de armas de fuego iraníes que estaban cargados y listos para ser disparados contra civiles israelíes y otros países de la región.

Confirmó que esta oleada inicial fracturó la cadena de mando del régimen en su nivel más alto. Los ataques también eliminaron con éxito a Ali Shamkhani, asesor de Jamenei en cuestiones de defensa y secretario del Consejo de Seguridad iraní; a Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC); a Mohammad Shirazi, jefe del buró militar del Líder Supremo iraní durante casi cuatro décadas; a Saleh Asadi, oficial superior de inteligencia del Mando Supremo; y a Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní.

La culminación de esta estrategia de decapitación fue el exitoso atentado contra el propio Líder Supremo en el corazón de Teherán.

"Jamenei fue el cerebro del eje del mal tal y como lo conocemos hoy", explicó Shoshani. "Fue responsable no sólo de la represión de su propio pueblo, sino también de una red global que se extendió por todo el mundo".

Shoshani señaló que Jamenei convirtió en la misión de su vida aniquilar al Estado de Israel, generando armas y apoyando a sus apoderados en Siria, Irak, Líbano y Yemen.

"Hoy podemos confirmar que ha terminado", declaró Shoshani."El Estado de Israel se mantiene más fuerte y el mundo es un lugar más seguro".

Junto a Jamenei, los militares eliminaron a Abdolrahim Musavi, que ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. Shoshani recordó a los periodistas en una conferencia telefónica el domingo que en junio de 2025, durante la "Operación León Naciente", los militares eliminaron al jefe del CGRI y a su sustituto, y ahora han eliminado al "sustituto del sustituto, y lo mismo ocurre con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán".

Tras las salvas de apertura, ataques nocturnos en coordinación con socios de Estados Unidos tuvieron como objetivo el centro y el oeste de Irán, atacando más de 30 objetivos destinados a degradar las capacidades de misiles balísticos del régimen.

En respuesta a los ataques aliados, Irán lanzó múltiples ataques con misiles contra Israel, lanzando cientos de misiles y vehículos aéreos no tripulados por todo Oriente Medio,incluyendo docenas dirigidos contra civiles israelíes.

Shoshani informó de que el régimen se centró en el centro de la población civil,resultando en lugares de impacto de un solo dígito, destacando el ataque en Tel Aviv. Habló antes del ataque mortal en Bet Shemesh el domingo.

"Esta operación, una operación conjunta coordinada con las fuerzas armadas estadounidenses, [a un grado] que no habíamos visto antes. Este nivel de intimidad y coordinación. Luchando hombro con hombro de una manera histórica sin parangón.Se trata de una asociación de seguridad inquebrantable", dijo Shoshani.

En cuanto a la eliminación de la cúpula del régimen, las FDI confirmaron que 40 altos mandos murieron en el ataque inicial, lo que fue posible gracias a una precisa labor de inteligencia. La Fuerza Aérea israelí golpeó y eliminó a siete miembros de la cúpula de seguridad iraní que se habían reunido en varios lugares de Teherán, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Mousavi.

Las IDF también confirmaron que han desmantelado la mayoría de los sistemas de defensa aérea en el oeste y centro de Irán, allanando efectivamente el camino hacia el establecimiento de la plena superioridad aérea sobre los cielos de Teherán.

"La supremacía aérea es un proceso", dijo Shoshani, y añadió: "Estamos avanzando de forma muy positiva... Tenemos mucha libertad de operación. Podemos decir que tenemos supremacía aérea en partes específicas."

