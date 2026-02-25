La serie 'The Chosen' sobre la vida de Jesús rompió su propio récord y ahora está disponible en 125 idiomas

Jonathan Roumie, quien toma el rol de Jesús en The Chosenpicture alliance / Juan Carlos Rojas / Cordon Press

Publicado por Joaquín Núñez 24 de febrero, 2026

La serie 'The Chosen' (Los Elegidos) rompió su propio récord y ahora está disponible en 125 idiomas diferentes. La producción que relata la vida de Jesús de Nazaret es furor alrededor del mundo y cuenta con cinco temporadas. En cantidad de idiomas a los que ha sido traducida, supera por ejemplo a clásicos como 'Friends' y 'Bob Esponja'.

El nuevo hito está verificado por Guinness World Records. Michael Empric, el juez oficial y portavoz de la organización, entregó el reconocimiento oficial en Charlotte, Carolina del Norte.

'The Chosen' narra la vida de Jesús de Nazaret, interpretado por Jonathan Roumie, desde la perspectiva de las personas que lo rodearon. Está ambientada en la Judea del siglo I bajo dominio romano y combina la fidelidad a los Evangelios con elementos narrativos.

Su misión es compartir la historia con la mayor cantidad de personas posible. Entre otros, el elenco lo completan Shahar Isaac como San Pedro, Elizabeth Tabish como María Magdalena y Paras Patel como Mateo el Evangelista.

"Cuando vemos cifras como estas, nos sirven para medir lo que está sucediendo, y queremos celebrarlo. Todos esos idiomas significan vidas cambiadas. Por eso no queremos detenernos en 125", expresó recientemente Dallas Jenkins, creador y director de la serie.

El nuevo récord fue posible gracias a Come and See, una organización que ayuda a financiar las traducciones de la serie y que tiene como objetivo llevarla a 600 idiomas. De lograrse, la producción sería accesible para el 95% de la población mundial.

La serie superó su anterior récord de 86 idiomas, anunciado en septiembre de 2025. Actualmente, está disponible en idiomas tan diversos como el árabe, el búlgaro, el danés, el neerlandés, el flamenco, el haitiano, el hindi, el coreano, el esloveno, el turco y el vietnamita, entre otros.

"Nuestro objetivo es llegar a cada persona. Llegamos a las personas de forma individual, día a día, y vemos la transformación en sus vidas personales y en su camino de fe gracias al trabajo que estamos haciendo", expresó Wendi Lord, líder del equipo de traducción de Come and See, en diálogo con Deseret News.

Según el citado medio, más de 280 millones de espectadores en 175 países han visto la serie. Incluso la quinta temporada se financió en buena parte gracias a donaciones, en este caso de 105.000 personas o grupos de 150 países diferentes.

La serie completa está disponible en su propia plataforma, The Chosen App, donde los capítulos se pueden ver de forma gratuita y con la posibilidad de una donación voluntaria. Dentro de las plataformas de pago, las cinco temporadas están en Amazon Prime Video.