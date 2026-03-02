La quimera del jinete sin cabeza: el colapso interno de Irán y el jaque a la diplomacia china

2 de marzo, 2026

El caso que desató este nuevo capítulo de la guerra en Oriente Medio se encendió hace más de dos años, con el brutal pogromo implementado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí. Hoy, el escenario es una ofensiva aérea masiva, orquestada por Israel y Estados Unidos, destinada a extirpar de raíz al principal arquitecto del terrorismo islámico global: la República Islámica de Irán.

El ataque no buscaba simplemente neutralizar su programa nuclear; el objetivo declarado de esta monumental operación es, a todas luces, un cambio de régimen. La pregunta que flota en el aire es si nos asomamos a un conflicto prolongado o a un eco de lo que fue la Guerra de los Doce Días del pasado mes de junio.

El camino hacia este punto de no retorno estuvo marcado por el fracaso de las negociaciones entre un muy contemplativo Donald Trump y un obcecado aparato diplomático iraní, atado por cierto de pies y manos por un líder cuya noción de la realidad y de sus capacidades estaba severamente sobreestimada. Durante semanas, la Casa Blanca se enfrascó en un diálogo sordo con Teherán, mientras la cúpula iraní buscaba ganar tiempo, tal vez incluso hasta las elecciones de medio término en EEUU, buscando negociar con un Trump eventualmente debilitado por los resultados. Los errores de cálculo del gobierno iraní han sido la constante desde el fatal 7 de octubre, y parecen persistir en el error.

Para cuando se iniciaron los dialogos en Washington el último viernes, en un esfuerzo desesperado por frenar los bombardeos, la vía pacífica ya era un espejismo. La promesa de Donald Trump de apoyar a los manifestantes iraníes frente a la represión letal del régimen, llevaba meses desplegando una imponente flota aeronaval en la región. El terreno estaba preparado para una campaña militar.

La soberbia de un plan desnudo y el fin de una era distópica

Con paciencia estratégica, EEUU e Israel aguardaron semanas el momento exacto para decapitar a la cúpula clerical, y la espera rindió frutos con una precisión quirúrgica. Un ataque simultáneo pulverizó en segundos a decenas de jerarcas del régimen de los ayatolas. Entre ellos el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo desde 1989 y arquitecto de una red de terror profunda que aún estamos por dimensionar.

La ironía de su caída radica en la soberbia de sus propios preparativos. Consciente de que la espada de Damocles pendía sobre su cabeza, Jamenei habría diseñado lo que el Telegraph describió como un sistema de "piloto automático". En un alarde de arrogancia e ingenuidad, el Líder Supremo exigió que cada comandante y figura clave tuviera al menos cuatro sucesores para garantizar la supervivencia del Régimen. Sin embargo, ese intrincado plan multicapas demostró ser tan ridículo como inútil: Jamenei cometió el error garrafal de reunir a toda su cúpula en la capital. Jamás sospechó que su aparato de seguridad estaba carcomido hasta la médula por la inteligencia israelí, ni midió la letalidad del poderío aéreo estadounidense estacionado en su patio trasero. Hoy, al disiparse el humo en Teherán, la cacareada invulnerabilidad del régimen ha quedado completamente al desnudo.

Un gigante de pies de barro, cercado por el odio popular

Este colapso en la cúpula agrava la profunda descomposición interna de la República Islámica, que atraviesa su momento de mayor debilidad política, económica y militar desde la Revolución de 1979. Tras décadas de corrupción endémica y una gestión desastrosa de su riqueza energética, el país tocó fondo a fines de 2025. Las protestas masivas de diciembre estallaron en un clima de asfixia: cortes de energía, desnutrición galopante y una inflación incontenible.

La respuesta de los ayatolas a estas manifestaciones desesperadas fue una brutal represión. Este baño de sangre cimentó un odio irreversible entre la gran mayoría de la población hacia sus gobernantes. Ahora, con el liderazgo diezmado y obligado a operar desde la más absoluta clandestinidad, la viabilidad del gobierno es una incógnita. ¿Es posible sostener un régimen cuando tus propios ciudadanos te desprecian, estás inmerso en una guerra regional y el secreto de tus movimientos está tan comprometido que tus líderes viven a la espera de ser asesinados?

Aun así, sería un error subestimar al aparato concebido exclusivamente para preservar su cruzada islamista, este engranaje no se desintegrará en silencio. Sus acólitos, sin otro propósito vital ni refugio al que huir, están programados para morir matando.

El caos automatizado y los tentáculos del terror

La muerte de Jamenei saca a la luz el destructivo legado del Eje de la Resistencia, esa red de milicias diseminadas por Siria, Líbano, Irak, Yemen y Gaza. A través de brazos ejecutores como Hamás, Hezbolá y los hutíes, Teherán ha desmembrado naciones, paralizado rutas marítimas e incendiado guerras civiles.

Este ecosistema del terror explica la actual lluvia de proyectiles iraníes que azota no sólo a Israel, sino a gran parte de Oriente Medio. Resulta muy difícil comprender la lógica de los bombardeos a casi todos los países de la región. Pueden ser vistos como represalias prefabricadas ante el asesinato de Jamenei, pero más bien parece tratarse de actos reflejos de un animal descabezado.

Muchos analistas e informes periodísticos han expresado que, mucho antes del pasado fin de semana, los comandantes de baterías de misiles y drones recibieron órdenes preestablecidas: al primer indicio de guerra, debían disparar contra una lista de blancos regionales sin esperar nuevas instrucciones. Ahora, con la cadena de mando decapitada, órdenes en contrario nunca llegarán. Cada cohete que surca el cielo no es una muestra de poderío, sino el reflejo del caos absoluto de un régimen que seguirá disparando a ciegas hasta que Israel y Washington logren silenciar sus lanzaderas.

El tablero del Golfo y el jaque mate a Beijing

Este fuego ciego ha arrastrado al conflicto a los Estados del Golfo, obligándolos a vivir una pesadilla inesperada. Teherán ha dirigido sus ataques no sólo contra bases militares estadounidenses (como el aparato mediático anti-Trump pretendió decir), sino también hacia el corazón del lujo emiratí y saudí: rascacielos de cristal, hoteles turísticos y aeropuertos de vanguardia. La desesperada estrategia iraní tal vez haya sido forzar a Trump a una desescalada solicitada por estos países que ven su reputación de estabilidad y glamour tambalearse. Pero consiguió lo contrario.

La paradoja es que, antes de la ofensiva, estos mismos países vecinos habían sido renuentes al uso de su territorio para ataques estadounidenses, buscando desesperadamente evitar la guerra. Hoy, convertidos en blanco de la furia iraní, la indignación crece y la posibilidad de que se unan a la contraofensiva también, con Arabia Saudita a la cabeza reservándose el derecho a devolver el golpe.

Esta dinámica expone el complejo dilema del príncipe saudí, Mohammed bin Salman. Mientras durante los últimos meses, en público clamaba por la diplomacia, se distanciaba de Israel y cerraba sus bases aéreas, en privado alentaba a Trump a asestar el golpe definitivo, temeroso siempre de un Irán invencible. El príncipe ha hecho varias piruetas de 180 grados, incómodo por el rol que le había tocado en suerte.

De aquí surge, quizás, el efecto colateral más trascendental: el golpe letal a las ambiciones de China. Beijing llevaba mucho tiempo, dinero y energía tejiendo una frágil e impensada alianza entre dos viejos enemigos: Riad y Teherán, buscando inaugurar un eje regional post-estadounidense. La narrativa china intentaba convencer a las monarquías árabes de que albergar bases norteamericanas traía más peligros que beneficios. Sin embargo, en un giro irónico, el caos desatado por los restos del régimen de Jamenei ha hecho retroceder años de meticulosa diplomacia china, consolidando lo que bien podría ser la jugada geopolítica maestra de Trump en esta guerra.

Al final, el famoso piloto automático soñado por Jamenei no parece estar sirviendo para blindar su régimen de terror, sino apenas para disparar a ciegas durante su propio funeral y, de paso, quemarle los papeles a Beijing.