La Administración Trump refuerza su agenda de deportaciones masivas: "Es más importante que nunca"

Publicado por Joaquín Núñez 1 de diciembre, 2025

La Administración Trump reforzó su retórica de deportación pocos días después de que un ciudadano afgano le disparara a dos miembros de la Guardia Nacional, asesinando a uno de ellos. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que esta agenda es "más importante que nunca" y remarcó que idea de que los nuevos inmigrantes deben integrarse a la cultura estadounidense.

Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, quien llegó a Estados Unidos durante la Administración Biden como parte de la retirada de Afganistán de 2021, le disparó a los oficiales Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe, hiriendo mortalmente a Beckstrom.

Días después, Donald Trump anunció que planeaba "congelar" la inmigración de algunos países del "tercer mundo", prometiendo también expulsar a aquellos que "no sean un activo neto para los Estados Unidos".

La Casa Blanca comunicó entonces que examinaría las tarjetas de residencia permanente (green cards) vinculadas a 19 países: Venezuela, Turkmenistán, Togo, Sierra Leona, Laos, Cuba, Burundi, Yemen, Sudán, Somalia, Libia, Irán, Haití, Eritrea, Guinea Ecuatorial, la República del Congo, Chad, Birmania y Afganistán.

En este contexto, Leavitt se refirió a la agenda de deportación y a los próximos pasos a tomar en cuanto al sistema migratorio.

"Tras la atrocidad de la semana pasada, es más importante que nunca llevar a cabo la operación de deportación masiva del presidente. Estados Unidos no puede permitir que millones y millones de extranjeros ilegales sin investigar sean recompensados con la amnistía después de haber infringido las leyes de nuestro país para venir aquí. Deben regresar a su país de origen", expresó la secretaria de Prensa ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca.

"La cruda realidad es que, incluso en lo que respecta a nuestro sistema de inmigración legal, los presidentes anteriores no han logrado garantizar que todos los futuros ciudadanos amen a Estados Unidos, aporten valor y contribuyan a nuestras comunidades, y se asimilen a nuestra cultura. Los líderes tienen el deber de defender y promover los intereses de su propio pueblo, no los de los extranjeros", continuó.

Además, apuntó contra la Administración Biden por la retirada de Afganistán en 2021 y las posteriores decisiones que tomaron en materia migratoria. Leavitt mencionó específicamente el caso de un ciudadano afgano que figuraba en la lista de vigilancia terrorista y fue detenido por la Patrulla Fronteriza en 2024. Todavía bajo la Administración Biden, fue liberado.

"Una vez más, destaquemos lo absurdo de esta situación. La Patrulla Fronteriza detuvo a un terrorista y, a pesar de ello, la Administración Biden, debido a sus políticas laxas, le permitió entrar en los Estados Unidos de América. Creo que todos los presentes en esta sala, lo admitan o no, no quieren que esa persona viva junto a ustedes en su barrio estadounidense. Y esa persona fue detenida de nuevo más tarde, después de que se le permitiera vivir en libertad en los Estados Unidos durante más de un año", sentenció.