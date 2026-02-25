Denuncia en Nueva York: un distrito escolar promovió transiciones de género sin notificar a los padres

Publicado por Diane Hernández 25 de febrero, 2026

El Ardsley Union Free School District (AUFSD), en el condado de Westchester, Nueva York, enfrenta cuestionamientos tras la denuncia de un grupo de padres que asegura que el distrito promovió en una clase de salud de octavo grado contenidos favorables a transiciones de género medicalizadas sin notificación previa ni posibilidad de exclusión para las familias.

La denuncia fue difundida por la organización de derechos parentales Defending Education, que afirma haber recibido correos electrónicos de un "contribuyente preocupado" en los que se detalla el uso en clase del artículo Soy Leo, una narración en primera persona sobre una adolescente que se identifica como varón y describe el uso de faja pectoral (binder), bloqueadores de pubertad y testosterona con consentimiento de sus padres.

Según el grupo, el distrito no informó a los padres sobre la lección ni ofreció la opción de excluir a sus hijos, pese a que el contenido aborda identidad de género e intervenciones médicas. Defending Education sostiene que esta práctica podría entrar en conflicto con el precedente establecido en 2025 por la Corte Suprema en el caso Mahmoud v. Taylor, que determinó que la imposición de contenidos LGBTQ sin opción de exclusión puede representar una carga inconstitucional sobre el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos. En ese litigio, relacionado con las Montgomery County Public Schools, el distrito acordó pagar 1,5 millones de dólares a los demandantes.

Una lección como parte de los estándares estatales de educación en salud de Nueva York

El artículo Soy Leo fue publicado originalmente en la revista educativa Scholastic, en su edición de invierno de Choices, dirigida a estudiantes de séptimo a duodécimo grado. En el texto, el personaje relata que comenzó identificándose como no binario antes de decidir presentarse como varón, utilizar una faja para aplanar el pecho y recibir tratamiento hormonal. El material también incluye recomendaciones sobre cómo ser "aliado", como respetar nombres y pronombres preferidos, y menciona recursos como The Trevor Project, organización sin fines de lucro enfocada en jóvenes LGBTQ y que funciona como red social aparentemente.

De acuerdo con Defending Education, el director de Atletismo y Educación Física del distrito, Matthew Pringle, señaló que no existe una política que requiera notificación previa para lecciones individuales y remitió a la Política de la Junta 8330, actualizada meses antes del fallo de la Corte Suprema. La organización afirma que el superintendente Matthew Block y otros funcionarios no respondieron a consultas sobre cómo el enfoque del distrito se ajusta al precedente judicial.

El distrito, según lo citado por Defending Education, defendió la lección como parte de los estándares estatales de educación en salud del Departamento de Educación del estado de Nueva York, argumentando que su propósito no era "promover" una identidad específica, sino fomentar la tolerancia, la empatía y el conocimiento funcional sobre orientaciones sexuales e identidades de género. La maestra habría indicado que el objetivo era ayudar a que la escuela sea "segura para todos los estudiantes".