No invoquen el Holocausto en el debate sobre el ICE

13 de enero, 2026

¿Es 2020 en América otra vez? Hasta cierto punto, el fatal tiroteo de Renee Good en Minneapolis por un agente del ICE) el 7 de enero se ha convertido en una repetición de los acontecimientos que siguieron al asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en la misma ciudad el 25 de mayo de 2020. Aunque los casos son muy diferentes, ambas muertes trágicas se convirtieron casi de inmediato en forraje para una discusión nacional emocional que trasciende o incluso oscurece los detalles particulares de los incidentes.

Lo que le ocurrió a Good en una calle de Minneapolis ha fomentado una airada disputa no solo sobre si el agente que disparó contra ella tenía motivos para disparar, sino que también se ha convertido en un referéndum sobre la determinación del presidente Donald Trump de utilizar el ICE para hacer cumplir las leyes de inmigración. Como tal, las reacciones al incidente son una prueba de Rorschach sobre las opiniones no sólo sobre Trump, sino sobre si las detenciones de inmigrantes ilegales por parte de la agencia son una política pública sensata. Inevitablemente, grupos judíos liberales y de izquierdas se han sumado a la polémica tras la muerte de Good, uniéndose a los llamamientos a la abolición del ICE y a poner fin a la aplicación de las leyes de inmigración.

Demonización del ICE

Esta postura recuerda a las demandas de desfinanciación de la policía que se extendieron tras el asesinato de Floyd. Pero aunque la reacción nacional a la muerte de una madre de 37 años no ha alcanzado el mismo nivel de histeria que con Floyd, sí ha provocado un debate politizado, ruidoso y divisivo. Desde el año pasado, expertos, políticos y manifestantes han utilizado un lenguaje para describir la conducta del ICE con el fin de reforzar el argumento de que la política aplicada por el Gobierno no era sólo errónea, sino algo mucho peor.

La cuestión de qué hacer con la inmigración ilegal es algo sobre lo que las personas razonables pueden discrepar. El problema es que muchos en la izquierda política tratan ahora cualquier preocupación sobre el tema como ilegítima o prueba de racismo y xenofobia.

La avalancha masiva de varios millones de inmigrantes en Estados Unidos sin permiso durante los cuatro años de la administración Biden pareció cambiar el debate sobre la cuestión. El perjudicial impacto de lo que equivalía a una invasión de ilegales redujo los salarios de la clase trabajadora, elevó los costes de la vivienda y desbordó las agencias de servicios sociales de muchas comunidades. Como tal, fue un factor importante en la reelección de Trump en 2024 e hizo que muchos demócratas silenciaran su anterior apoyo a la amnistía para los ilegales y/o su apoyo a los beneficios gubernamentales para ellos.

El espectáculo de los agentes de ICE realizando redadas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, sin embargo, ha sido retratado en gran parte de los medios liberales no sólo como un abuso del poder gubernamental sino como una política autoritaria dirigida a detener a personas inocentes.

Las acciones de la agencia forman parte de un esfuerzo por cumplir la promesa de Trump de deportar al menos a una parte de lo que pueden llegar a ser entre 20 y 30 millones de personas, en lugar de la cifra de entre 11 y 14 millones que suelen citar los medios (un estudio de 2018 de la Universidad de Yale mostró que la cifra entonces era de más de 22 millones -un número indudablemente disparado por la invasión de ilegales que se produjo bajo la guardia del presidente Joe Biden).

Analogías inapropiadas

Políticos demócratas como el gobernador de Minnesota Tim Walz han llamado al ICE "la Gestapo moderna de Trump". El gobernador JB Pritzker de Illinois, que es judío y debería saberlo mejor, dijo a NPR el pasado septiembre que, debido a las acciones del ICE, Estados Unidos se está "esencialmente" convirtiendo en la "Alemania nazi". El uso de este tipo de retórica incendiaria no ha hecho más que empeorar desde la muerte de Good, ya que, entre otros, varios columnistas del New York Times han calificado a la agencia de "policía secreta", así como de fuerza fascista cuya principal intención es silenciar la disidencia política contra Trump.

De esto se hace eco una colección de grupos judíos de izquierda no sólo para condenar el asesinato de Good, sino para pedir la abolición del ICE y un retorno a la política de "fronteras abiertas" sin ley de Biden. No por casualidad, algunos de estos mismos grupos, como T'ruah, han estado a la vanguardia de los que atacan los esfuerzos de Israel por defenderse desde el ataque árabe palestino dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023. El Consejo Judío de Asuntos Públicos, una coalición de consejos izquierdistas de relaciones comunitarias, no sólo se ha unido a las filas de los que lloran a Good, sino que ha atacado al ICE por fomentar el racismo y militarizar las comunidades.

Esto no es sorprendente, dada la forma en que los judíos izquierdistas y algunas de sus organizaciones han tratado el tema de la inmigración ilegal. La mayoría de los judíos estadounidenses, como la mayoría de los estadounidenses en general, son descendientes de inmigrantes. Sin embargo, el intento de presentar el dilema actual como algo similar a la situación de principios o mediados del siglo XX es poco convincente y una falta de respeto hacia el pasado.

Desde hace varios años, el uso de analogías inapropiadas entre los inmigrantes ilegales en Estados Unidos y las víctimas del Holocausto se ha convertido en algo habitual.

La actriz Natalie Portman, que interpretó a Anne Frank en Broadway cuando era adolescente, comparó a la diarista del Holocausto con quienes tratan de eludir la aplicación de la ley estadounidense. No fue la única. En 2023, Biden también habló de la avalancha de ilegales que entraban en el país bajo su mandato como algo parecido a las víctimas de la Shoah.

Tales analogías son a la vez extravagantes y divorciadas de los hechos. Aunque las condiciones en Centroamérica u otras naciones, cuyos ciudadanos han intentado cruzar a Estados Unidos sin pasar por el proceso legal, pueden no ser buenas, muy pocos de estos millones de ilegales se encuentran en la situación en la que se encontraban los judíos en la Europa de los años 30 y 40, huyendo literalmente por sus vidas porque eran miembros de un grupo marcado para la muerte.

Aunque la simpatía por los inmigrantes puede ser comprensible, independientemente de cómo hayan entrado, no es una cuestión en la que se deba dejar de lado el orden; eso sólo demuestra desprecio por el Estado de Derecho y por los estadounidenses perjudicados por esta política.

El movimiento reformista estuvo peligrosamente cerca de aconsejar a sus congregaciones que no cooperaran con los agentes federales si intentaban registrar las sinagogas en busca de infractores de la ley, mientras seguían afirmando que no estaban dando asesoramiento legal. El movimiento conservador se unió a una demanda interpuesta por diversos grupos religiosos liberales que pretendían convertir sus instituciones en el equivalente moral de las catedrales medievales europeas, donde quienes huyeran de la ley pudieran reclamar "santuario".

Este esfuerzo por demonizar al ICE parece estar arraigado en un punto de vista que considera inválidas las leyes contra la inmigración ilegal -en esencia, un esfuerzo por declarar que Estados Unidos, único entre las naciones, no tiene derecho a determinar quién puede o no entrar y en qué circunstancias. También refleja una actitud altamente selectiva e hipócrita hacia la cuestión de si es apropiado acosar o incluso atacar a los agentes del orden cuando están cumpliendo con su deber.

Cuando la policía dispara a manifestantes

Un día antes del tiroteo de Minneapolis se celebraba el aniversario de los disturbios del Capitolio, el 6 de enero de 2021. Aquellos sucesos de hace cinco años pasaron rápidamente de ser un incidente vergonzoso a uno en el que Trump actuó de forma temeraria, convirtiéndolo en un arma política que sus oponentes trataron de emplear después para desacreditar a todos los que le habían votado y para tachar a medio país de opositores a la democracia. Política aparte, el 6 de enero fue un ejemplo de lo que ocurre cuando los activistas se creen con el derecho a ignorar o abusar de las fuerzas del orden.

Las palizas a la policía del Capitolio que intentó impedir que los alborotadores entraran en los pasillos del Congreso se citan con frecuencia como un gran crimen que no debe olvidarse. Pero también es importante recordar que, a pesar de las noticias engañosas, la única persona que murió ese día no fue uno de los policías, sino uno de los alborotadores, la veterana de las Fuerzas Aéreas Ashli Babbitt, de 35 años. Teórica de la conspiración, estaba en proceso de infringir la ley al entrar ilegalmente en el Capitolio y merecía ser castigada por ello.

Sin embargo, Babbitt estaba desarmada y no suponía una amenaza física inmediata para el agente de la Policía del Capitolio que la mató a tiros. Si ese agente hubiera matado a un manifestante de BLM en esas circunstancias, probablemente habría sido procesado y condenado por asesinato, como el asesino de Floyd. En cambio, evadió su responsabilidad y fue elogiado por cumplir con su deber por las mismas personas que ahora comparan al agente que mató a Good con los asesinos de Hitler.

Las circunstancias de la muerte de Good también son muy controvertidas, y la cuestión de si el agente del ICE infringió la ley no ha sido aclarada por los diversos vídeos del incidente que se han publicado

Incluso si se equivocó al disparar su arma contra ella, eso no significa que no tuviera motivos para temer por su vida. Tampoco oculta el hecho de que ella y otros habían estado intentando activamente impedir que los agentes del ICE obedecieran órdenes legales de arrestar a ilegales.

Eso no debe interpretarse como una licencia de los agentes para disparar cuando no deben hacerlo. Eso es cierto incluso si el agente en cuestión había sido previamente la víctima de un incidente en el que fue arrastrado por un delincuente -que buscaba evitar su detención- al volante de un coche. Sin embargo, la idea de que era simplemente una transeúnte o manifestante inocente que fue asesinada por la "Gestapo" de Trump es ignorar tanto los hechos como el contexto de la situación. Sean cuales sean sus motivos o intenciones, cuando la gente impide el cumplimiento de la ley, está destinado a conducir a resultados desafortunados, no importa lo que hagan los agentes del gobierno.

Al igual que el asesinato de Floyd se convirtió en forraje para un pánico moral nacional sobre la raza que en gran medida no estaba justificado, la muerte de Good también se está empleando de forma inapropiada con fines políticos.

Por horrible que fuera la muerte de Floyd, el incidente se utilizó como prueba de que los asesinatos injustificados de negros en Estados Unidos a manos de la policía eran un hecho rutinario y de que Estados Unidos seguía siendo una nación irremediablemente racista más de medio siglo después del triunfo del movimiento por los derechos civiles. Se trataba de un mito basado en falsedades. Pero no impidió que muchos en la izquierda política utilizaran esta creencia generalizada, alimentada por la desinformación de los medios de comunicación, como justificación para abogar por la desfinanciación de la policía. Esto condujo a un verano de manifestaciones que sacudieron las principales ciudades, con la participación de millones de personas, así como a cientos de disturbios "en su mayoría pacíficos" que provocaron la muerte de al menos 19 personas y daños materiales por valor de 2.000 millones de dólares, incluidos edificios federales, estatales y municipales.

La respuesta a la muerte de Good no ha sido tan extrema. Pero también se está interpretando como una justificación de la retórica sobre que Trump es un fascista y el ICE sus Tropas de Asalto.

Eso, también, es injustificado.

Las imágenes procedentes de las redadas del ICE pueden molestar a cualquiera que simpatice con los inmigrantes ilegales. Pero la razón de ellas es que durante décadas, tanto bajo presidentes demócratas como republicanos, se permitió que continuara la inmigración ilegal, y millones evadieron la ley con impunidad. Como con cualquier acto de aplicación de la ley, el caso de cada individuo puede argumentarse por sí mismo. Sin embargo, la noción de que es incorrecto que los funcionarios detengan a quienes han eludido las órdenes de deportación o están burlando la ley es sencillamente insostenible. No se aplicaría a ninguna otra forma de infracción de la ley. La razón en este caso es que la cuestión se ha convertido en un balón de fútbol político para los oponentes de Trump.

El Estado de derecho es un valor judío

Quienes dicen que los esfuerzos del ICE violan los valores judíos están malinterpretando esas creencias. La simpatía por el extranjero forma parte de la tradición judía. También lo es el concepto de obedecer las leyes de la nación donde residen los judíos.

No hay nada en el judaísmo ni en la historia judía que deba dictar si Estados Unidos debe tener las fronteras abiertas o si quienes entran ilegalmente en él deben hacerlo con impunidad, independientemente del impacto deletéreo que esto tenga en la mayoría de los estadounidenses. La inmigración ilegal no perjudica a las empresas que dependen de ella para deprimir los salarios de la clase trabajadora. Tampoco molesta a los miembros de las élites con credenciales del país (judíos entre ellos) que dependen de esos trabajadores para realizar tareas serviles con salarios inferiores a los que tendrían que pagar a los ciudadanos estadounidenses. Pero eso no es motivo para considerar que quienes viven al margen de la ley no son diferentes de quienes huyeron de los nazis.

La no aplicación de las leyes de inmigración perjudica a los judíos de otras maneras.

El torrente no regulado de personas a través de la frontera (antes de que Trump detuviera efectivamente la avalancha de ilegales) planteó preguntas sobre el flujo no solo de drogas ilegales y tráfico sexual, sino también de terroristas, especialmente en un momento de creciente antisemitismo. Del mismo modo, los esfuerzos del ICE por detener a quienes habían violado los términos de sus visados al participar en protestas ilegales a favor de Hamás y en actos de intimidación dirigidos a judíos también forman parte de la campaña de Trump contra el antisemitismo universitario. Abolir el ICE no sólo significaría fronteras abiertas; facilitaría la forma en que las turbas marxistas e islamistas buscan que sea temporada abierta contra los judíos estadounidenses.

Los judíos de izquierdas son, como todos los demás, libres de abogar por una vuelta a las políticas laxas de Biden o de cambiar las leyes para dar amnistía a los ilegales o para facilitar la entrada de inmigrantes en el país. Pero lo ocurrido a Renee Good no es motivo para poner fin a los esfuerzos por hacer cumplir las leyes vigentes. Tampoco debería nadie apresurarse a juzgar las circunstancias de su muerte de forma que se cree un precedente que legitime los esfuerzos por obstruir la aplicación de la ley que ninguna persona sensata debería desear sentar.

Igualmente importante, es un error tratar esta cuestión como algo remotamente comparable a lo que ocurrió en la Alemania nazi a 6 millones de judíos, que eran ciudadanos legales y productivos de los países europeos en los que vivían. Hacerlo no sólo deshonra el Holocausto. Socava el Estado de Derecho, que es, en Estados Unidos y en otros lugares, esencial para la seguridad de los judíos.

© JNS