Premios de los Actores de Hollywood: estos son los grandes triunfadores en cine y televisión desde Los Ángeles

Publicado por Carlos Dominguez I afp 2 de marzo, 2026

Los Premios de los Actores de Hollywood celebraron su 32.ª edición este domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, unos galardones considerados uno de los indicadores más influyentes de cara a los Óscar y que distinguen exclusivamente las mejores interpretaciones del año en cine y televisión.

La ceremonia, organizada por SAG‑AFTRA y transmitida globalmente por Netflix, distinguió a películas como Sinners, de Ryan Coogler —incluida en las categorías de mejor elenco y mejor actor protagonista para Michael B. Jordan—, mientras que series como The Studio y The Pitt dominaron en televisión.

A continuación los ganadores en las categorías más destacadas de los Premios de los Actores de Hollywood, celebrados este domingo en Los Ángeles:

Cine

Mejor elenco en una película: Sinners.

Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan, Sinners.

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley, Hamnet.

Mejor actor de reparto: Sean Penn, One Battle After Another.

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, Weapons.

Mejor elenco de dobles de acción: Mission: Impossible: The Final Reckoning.

Televisión

Mejor elenco en una serie dramática: The Pitt.

Mejor actor dramático: Noah Wyle, The Pitt.

Mejor actriz dramática: Keri Russell, The Diplomat.

Mejor elenco en una serie de comedia: The Studio.

Mejor actor de comedia: Seth Rogen, The Studio.

Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, The Studio.

Mejor actor de miniserie: Owen Cooper, Adolescence.

Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams, Dying for Sex.