Savannah Guthrie ofrece una recompensa de $1 millón por información sobre el paradero de su madre

Publicado por Carlos Dominguez | AFP 24 de febrero, 2026

La presentadora de televisión Savannah Guthrie dijo el martes que su familia ahora ofrece hasta $1 millón por una pista que lleve al rescate de su madre, quien fue secuestrada hace 24 días.

Guthrie admitió que existe la posibilidad de que su madre haya muerto, un desenlace trágico para un caso que ha sacudido a EEUU y desconcertado a las autoridades desde que Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su vivienda en Tucson, Arizona, el pasado 1 de febrero.

En una publicación en Instagram, Guthrie explicó que ella, su hermana y su hermano ahora aceptan la posibilidad de que su madre haya muerto. “Sabemos que puede estar perdida”, dijo. “Puede que ya no esté con vida”.

Savannah Guthrie explicó que la familia necesita cerrar este capítulo. “Necesitamos que vuelva a casa. Por esa razón, estamos ofreciendo una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a su recuperación”, dijo la presentadora.

“Alguien ahí fuera sabe algo que puede traerla de vuelta”, añadió. “Alguien lo sabe.”

Algunas pistas, pero nada concluyente

Los investigadores federales ofrecen $100.000 por información que conduzca a la localización de la mujer o al arresto de sus captores.

El FBI también ha publicado fotos y un vídeo de una persona enmascarada acercándose a la casa de Nancy Guthrie la noche del secuestro, pero no ha logrado identificar a un sospechoso.

Por su parte, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo la semana pasada que los investigadores habían descartado que los familiares de la víctima tuvieran alguna implicación en su desaparición.

“Para que quede claro… la familia Guthrie —incluidos todos los hermanos y sus cónyuges— ha sido descartada como posible sospechosa en este caso”, dijo el sheriff en un comunicado publicado en X, añadiendo que la familia “no ha hecho más que cooperar y comportarse con gran amabilidad, y son víctimas en este caso”.

“Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel. La familia Guthrie son víctimas, simple y llanamente…”, añadió Nanos.