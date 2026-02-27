Murió Bobby J. Brown, actor de 'The Wire'

Publicado por Williams Perdomo 27 de febrero, 2026

Bobby J. Brown, actor que interpretó a un oficial de policía de la ciudad de Baltimore del mismo nombre en la exitosa serie de HBO The Wire, murió a los 62 años. La información fue confirmada por su representante.

La agencia de talentos que representó a Brown, Bramante Artists y la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland no revelaron la causa de la muerte. La noticia se conoció primero por un reporte de la revista TMZ.

La revista citó a la hija de Brown, quien explicó que Bobby J. Brown murió por inhalación de humo después de un incendio en un granero en Maryland.

Entre tanto, el CEO de la agencia Bramante Artists, Albert Bramante, resaltó la carrera de Brown:

"Bobby J. Brown era un talento formidable y un hombre de gran integridad. Desde su legendaria trayectoria como campeón de los Guantes de Oro hasta su inolvidable presencia en The Wire , Bobby aportó un nivel excepcional de autenticidad y corazón a su trabajo", afirmó el director ejecutivo Albert Bramante en un comunicado.