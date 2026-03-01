Austin: al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo masivo

Publicado por Israel Duro 1 de marzo, 2026

La jefa del Departamento de policía de Austin, Lisa Davis, anunció que los agentes habían acabado con un tirador que abrió fuego en un bar de la localidad que acabó con la vida de tres personas y dejó a otras 14 heridas de distintas consideración, tres de las cuales se encuentran en estado crítico.

Según explicó a la prensa Davis, el Departamento recibió una mañana en la madrugada del domingo en la que se les alertaba de un hombre había comenzado a disparar en Buford's, una popular cervecería al aire libre en el distrito de ocio de la ciudad.

Cuando los policías llegaron, se enfrentaron al sujeto, que abrió fuego también contra los agentes. Los oficiales entonces “respondieron al fuego, matando al sospechoso", señaló Davis.

"Salvaron vidas"

Por su parte, el jefe del EMS, Robert Luckritz, señaló que los servicios de emergencia encontraron a tres personas muertas en el lugar y que otras 14 resultaron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales. Tres de las víctimas se encontraban en estado crítico.

"Recibimos una llamada a la 1:39 a. m. y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y agentes estaban en el lugar atendiendo activamente a los pacientes", dijo Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los equipos de rescate: "Sin duda salvaron vidas".