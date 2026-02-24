Murió el actor Robert Carradine, famoso por 'Lizzie McGuire' y 'La venganza de los nerds'

Publicado por Williams Perdomo 24 de febrero, 2026

Robert Carradine, actor conocido por aparecer en la serie de Disney Lizzie McGuire, murió a los 71 años. La información fue confirmada este martes por su familia.

De acuerdo con la información, Carradine falleció “sucumbido al trastorno bipolar después de luchar contra él durante casi 20 años”.

La hija del actor confirmó la muerte en su cuenta de Instagram y rindió homenaje a su padre. "Mi dulce y divertido papá, que solo me llevaba 20 años, y que nunca perdía la oportunidad de llevarme al aeropuerto o decirme cuánto le encantaba mi aderezo casero para ensaladas, se ha ido", escribió.

Por su parte, Hilary Duff, que interpretó a Lizzie McGuire junto a Carradine como su padre en la pantalla, estuvo entre quienes le rindieron homenaje.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo", escribió en Instagram Duff.

"Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", agregó la actriz.

Similar fue el mensaje de Jake Thomas, quien también protagonizó la serie: "Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida. Y era uno de los tipos más geniales que podrías conocer".