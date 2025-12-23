El DHS reemplaza la “lotería aleatoria” para los beneficiarios de visas H-1B por un sistema de prioridad basado en ingresos y habilidades

El Departamento de Seguridad Nacional está aplicando un "proceso de selección ponderada" para los visados H-1B con el fin de "aumentar la probabilidad" de que se asignen a "extranjeros más cualificados y mejor pagados", informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración este martes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE UU informó de que el reglamento final se publicará la semana que viene y entrará en vigor el 27 de febrero, en referencia a la página .

La "lotería aleatoria" para el registro H-1B "fue explotada y abusada por empleadores estadounidenses que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a los trabajadores estadounidenses", pero el nuevo sistema se ajustará más a la intención del Congreso y "fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a solicitar trabajadores extranjeros mejor pagados y más cualificados", dijo el portavoz de USCIS Matthew Tragesser.

Los visados H-1B tienen un tope de 65.000 cada año, pero hay 20.000 más disponibles para titulares de un título superior estadounidense.

El DHS no introdujo cambios en la propuesta tras la notificación y los comentarios, pero negó que el cambio normativo fuera a causar perjuicios específicos. Los opositores habían alegado que perjudicaría la equidad y la igualdad de oportunidades y tendría un impacto negativo en las empresas, la economía, la seguridad nacional, los trabajadores con distintos niveles de experiencia, los estudiantes internacionales ,las zonas rurales y las pequeñas empresas, entre otras muchas objeciones.

La nueva regulación sigue la línea de otros cambios recientes, como el pago de 100.000 dólares por visado que los empleadores deben hacer como condición de elegibilidad, dijo USCIS. En el primer mes de su segundo mandato, el presidente Trump anunció una de 5 millones de dólares para acceder a la ciudadanía que sustituye al programa similar EB-5.

