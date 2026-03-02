España se desmarca del bloque europeo y rechaza apoyar militarmente el ataque contra Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este lunes que España no autorizará el uso de bases militares en su territorio para operaciones que no tengan encaje en la legalidad internacional.
España ha rechazado prestar apoyo militar a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, desmarcándose así de la posición adoptada por Francia, Alemania y Reino Unido, que han abierto la puerta a emprender "acciones defensivas proporcionadas" frente a los ataques de Teherán en la región.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este lunes que España no autorizará el uso de bases militares en su territorio para operaciones que no tengan encaje en la legalidad internacional según la AFP.
"España tiene una posición muy clara: la voz de Europa tiene que ser una voz de equilibrio y moderación, de trabajar por la desescalada y el regreso a las mesas de negociación", afirmó.
Retirada de aviones estadounidenses de Morón
La negativa española ha tenido consecuencias inmediatas. El Pentágono retiró una docena de aviones cisterna KC-135 que se encontraban desplegados en la base aérea de Base Aérea de Morón y, en menor medida, en la base naval de Base Naval de Rota.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, negó "rotundamente" que España haya prestado asistencia al ataque y subrayó que el convenio bilateral con Estados Unidos debe aplicarse dentro del marco del derecho internacional.
"Las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde el punto de vista humanitario", dijo a los medios la jefa de esa cartera española.
Estados Unidos opera en Morón y Rota en virtud de un acuerdo de cooperación bilateral, aunque ambas instalaciones permanecen bajo soberanía española.
Distancia con Francia, Alemania y Reino Unido
Mientras estas tres potencias europeas han manifestado coordinación con Washington, el Ejecutivo español insiste en evitar "acciones militares unilaterales fuera de la Carta de Naciones Unidas", algo que tensa mucho más las relaciones con EEUU.
Militares españoles y un anuncio de evacuación
Más de 1.000 militares españoles permanecen desplegados en la región, principalmente en Líbano, Irak y Turquía. Según Defensa, todos se encuentran en buen estado y han adoptado medidas de seguridad adicionales.
Exteriores ha activado además una unidad de crisis para atender a los aproximadamente 30.000 españoles que se encuentran en la zona, muchos de ellos afectados por el cierre de espacios aéreos en Oriente Medio.