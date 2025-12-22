Pago de 3.000 dólares: el DHS ofrece un incentivo hasta fin de año a inmigrantes ilegales para que se autodeporten

Publicado por Williams Perdomo 22 de diciembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de que los inmigrantes ilegales que se autodeporten a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un pago de 3.000 dólares. Además, las autoridades indicaron que a los sin papeles también se les dará un vuelo gratuito a casa.

"El uso de la aplicación CBP Home también les permite obtener la condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país (...) el DHS continúa cumpliendo en esta temporada navideña su promesa de ayudar a los inmigrantes ilegales que se encuentran en los Estados Unidos a regresar a casa", explicó el departamento en un comunicado.

Entra tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, "los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán".

"Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para salir voluntariamente de este país para quienes se encuentran sin documentos, ofreciendo un bono de salida de $3.000, pero solo hasta fin de año", insistió Noem.