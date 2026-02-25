Choque migratorio: California asigna 35 millones para ayudar a ilegales mientras suben las deportaciones

Publicado por Diane Hernández 25 de febrero, 2026

El gobernador de Gavin Newsom anunció que el estado de California destinará hasta 35 millones de dólares en fondos humanitarios existentes para ampliar la asistencia legal y el apoyo comunitario a inmigrantes que enfrentan procesos de detención y deportación por parte del gobierno federal.

Según un comunicado oficial de la oficina del gobernador, los recursos -previamente reservados por la Legislatura estatal- serán canalizados mediante una nueva colaboración con socios filantrópicos y organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es reforzar la representación legal y brindar apoyo en especie para cubrir necesidades básicas de familias afectadas por operativos federales de inmigración.

"La gente tiene miedo de salir de casa, los niños se quedan sin sus padres y las familias no pueden permitirse comprar alimentos. Incluso están renunciando a atención médica crítica", señala el comunicado estatal, que describe un aumento en la incertidumbre entre comunidades inmigrantes.

Newsom defendió la medida argumentando que "mientras el gobierno federal se enfoca en las familias trabajadoras, California las apoya, uniendo a sus socios y financiando a las comunidades locales para ayudar a sus vecinos".

Contexto federal frente a las decisiones de Newsom

El anuncio ocurre en medio de la agenda de control migratorio impulsada por el presidente Donald Trump, cuya administración ha intensificado operativos de detención y deportación.

En junio pasado, Trump promulgó un proyecto presupuestario que contempla aproximadamente 170 mil millones de dólares destinados a seguridad fronteriza, detención y aplicación de leyes migratorias, según reportes legislativos federales. La Casa Blanca ha señalado que el objetivo es acelerar los procesos de remoción y reforzar el cumplimiento de la ley migratoria.

Durante la campaña presidencial de 2024, Trump centró su plataforma en el endurecimiento de la política migratoria y obtuvo la victoria en el Colegio Electoral y el voto popular, consolidando apoyo en varios estados clave.

Impacto presupuestario en California CalMatters, California aprobó los fondos a pesar de enfrentar presiones fiscales. La oficina del gobernador ha proyectado un déficit presupuestario cercano a 2.900 millones de dólares para el próximo año fiscal, luego de haber aplicado recortes y ajustes en distintos programas, incluyendo limitaciones en cobertura de salud para ciertos grupos de inmigrantes.

Críticas republicanas

La medida ha generado críticas entre legisladores republicanos estatales. El asambleísta Carl DeMaio calificó la asignación como "absurda" en declaraciones recogidas por CalMatters.

"Si el IRS le hiciera una auditoría y descubriera que debe dinero en impuestos atrasados, como ciudadano no podría decir: 'Bueno, quiero un abogado gratuito para luchar contra el gobierno federal'", afirmó DeMaio, cuestionando el uso de recursos públicos para asistencia legal en procesos migratorios.