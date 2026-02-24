Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres Rob y Michele Singer Reiner

Nick Reiner comparece ante un jurado por la muerte de sus padres AFP

Publicado por Diane Hernández 24 de febrero, 2026

Nick Reiner, de 32 años, se declaró inocente este lunes de los cargos por el asesinato de sus padres, el director de Hollywood Rob Reiner y la actriz y productora Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados muertos en diciembre en su vivienda del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Durante la audiencia, que se extendió por apenas unos minutos, Reiner -con la cabeza rapada y vestido con uniforme de prisión marrón- respondió con un "sí" claro cuando el juez le preguntó si renunciaba a su derecho a un juicio rápido. La próxima comparecencia fue fijada para el 29 de abril, cuando se intentará programar la audiencia preliminar.

Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples víctimas, lo que podría derivar en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte si es declarado culpable. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, indicó que su oficina aún evalúa si solicitará la pena capital.

Los hechos

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados sin vida el 14 de diciembre por su hija en su residencia familiar. De acuerdo con el médico forense del condado, ambos murieron a causa de múltiples heridas por arma blanca.

La fiscalía sostiene que Nick Reiner apuñaló mortalmente a sus padres dentro de una habitación de la casa antes de huir. Fue arrestado el mismo día en Los Ángeles y permanece bajo custodia.

Medios estadounidenses informaron que padre e hijo habían asistido a una fiesta la noche anterior a los hechos y que se habría producido una discusión, aunque los reportes difieren sobre la gravedad del altercado.

Cambio de defensa y proceso judicial Inicialmente, el reconocido abogado penalista Alan Jackson asumió la defensa de Reiner, pero se retiró del caso en enero por razones que, según señaló, estaban fuera de su control y del de su cliente. Posteriormente, la jueza Theresa McGonigle designó a Kimberly Greene, de la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles, como nueva abogada defensora, quien presentó la declaración de no culpabilidad.

​

​Un juez también emitió una orden de protección que impide a la fiscalía y a la defensa divulgar públicamente material de la investigación, mientras ambas partes revisan las pruebas y esperan informes adicionales del Departamento de Medicina Forense.

Salud mental y antecedentes

Según reportó The New York Times, Nick Reiner ha sido diagnosticado en distintos momentos con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. En 2020 estuvo bajo una tutela de salud mental durante un año. Personas familiarizadas con la situación indicaron que había experimentado dificultades en las semanas previas a su arresto tras un cambio en su medicación.

Al anunciar los cargos en diciembre, el fiscal Hochman describió el caso como particularmente complejo: "Estos casos, que involucran a familiares, son algunos de los más desafiantes y desgarradores que enfrenta nuestra oficina", citó el diario.

Rob Reiner es un reconocido cineasta, responsable de títulos como This Is Spinal Tap, El presidente y Miss Wade, Fantasmas del pasado y Cuenta conmigo, películas que marcaron varias generaciones.

Por su parte, Michele Singer Reiner desarrolló una carrera como actriz, fotógrafa y productora, y fundó Reiner Light, una agencia de fotografía y compañía de producción.

Tras la muerte de sus padres, los hermanos de Nick Reiner, Jake y Romy, señalaron en un comunicado que atravesaban un "dolor inimaginable" por la "pérdida horrible y devastador".

El caso continúa en desarrollo mientras la fiscalía y la defensa preparan la siguiente etapa del proceso judicial.