La 'guerra energética' kamikaze de Irán para doblegar a Occidente

Irán es plenamente consciente de la diferencia de poder militar respecto a EEUU si el conflicto se prolonga. Pero también es consciente de que no sólo los misiles o las balas son capaces de infligir un gran daño... En un mundo globalizado, el colapso comercial y energético puede ser incluso más mortífero para las grandes economías mundiales, que afrontarán grandes incrementos en la inflación y, en caso de una guerra larga, podrían encontrar incluso problemas de abastecimiento.

Si el cierre del estrecho de Ormuz provocó un seísmo en las rutas marítimas durante el fin de semana, con las grandes navieras mundiales evitando el paso por la zona, y con incrementos significativos en el precio del gas y el petróleo, el lunes Irán ha dado un paso más al atacar una gran refinería en Arabia Saudí y plantas de gas licuado en Qatar, provocando subidas aún más pronunciadas.

El estrecho de Ormuz, entre Omán y la propia Irán, es un paso crítico para el comercio mundial, por el que pasa el 20% de la producción del petróleo, en especial en dirección a Asia y tiene en China a su principal consumidor. Gran parte de la producción de los países del Golfo (Irán incluido) transita por esa zona.

El petróleo llegó a superar los $80 por barril tras la apertura de las bolsas

Desde que abrieron los primeros mercados el lunes, los asiáticos, el crudo llegó incluso a superar los 80 dólares por barril, mientras todos los parqués se teñían de rojo. En el caso del gas, se llegaron a registrar subidas del 22% en la apertura de las bolsas europeas.

Sin embargo, los precios sufrieron un nuevo acelerón alcista tras los ataques dirigidos desde el Régimen de los Ayatolás contra la enorme refinería de Ras Tanura, a orillas del Golfo, que se vio obligada a detener algunas operaciones por el incendio que provocó la agresión.

¿Romperá el petróleo la barrera de los $100?

El Gobierno saudita ya ha avisado de que si Irán continúa teniendo como objetivo a su gigante petrolero Aramco, podría responder con un ataque militar contra la infraestructura petrolífera iraní.

La situación ha provocado unas considerables subidas de entre el 8 y el 14% tanto en el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, como el Brent, que vuelve a rozar los 80 dólares. Los analistas estiman que el petróleo pueda romper la barrera de los 100 dólares, aunque no consideran excesivamente probable que vuelva a marcar sus máximos históricos.

El gas se dispara hasta un 50% tras los ataques iraníes a Qatar

Después le llegó el turno al gas. En este caso, el ministerio de Defensa qatarí indicó que dos drones iraníes atacaron una central eléctrica y un complejo terrestre de tratamiento de gas. Como consecuencia de los impactos, QatarEnergy, la empresa estatal de energía del emirato, anunció la suspensión de su producción de gas natural licuado.

"Debido a ataques militares contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial Ras Laffan y la Ciudad Industrial de Mesaieed, en Catar, QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados".

Un anuncio que provocó que el precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más de un 50%.

Una estrategia 'kamikaze'

Una estrategia con la que Irán busca hacer daño a Occidente, atacando el bolsillo de los ciudadanos, en un escenario mundial inflacionario, y donde el precio de la cesta de la compra es una de las principales preocupaciones de las familias.

No obstante, se trata de una estrategia kamikaze, en la que el propio Irán sale perjudicado tanto por la carestía de los productos básicos-que ya son excesivamente elevados allí- como por el bloqueo a su propio petróleo como consecuencia del cierre de Ormuz.

¿Puede tener éxito la maniobra iraní?

El hecho de que los países de la OPEP+ pactaran un aumento de la producción de 206.000 barriles diarios (superior a lo previsto para afrontar la demanda de verano) también resta eficacia al órdago iraní.

Además, los expertos no prevén que el conflicto pueda llegar a provocar desabastecimiento, salvo que se prolongara más allá de tres meses en el tiempo, algo que no parece muy probable. El propio Trump señaló que calculaba que podría llevar unas cuatro semanas, de ser necesario, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, apuntó que podrían ser alguna menos o incluso alguna más.