Conflicto en Irán: el FBI, "en alerta máxima" ante posibles atentados terroristas

Publicado por Alejandro Baños 2 de marzo, 2026

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia está trabajando "las 24 horas del día" para evitar que se produzcan atentados terroristas en el país tras el inicio del conflicto con Irán.

A través de un comunicado publicado en su perfil de X, Patel informó de que ordenó a cada uno de los equipos internos encargados de labores antiterroristas y de inteligencia a que estuvieran "en alerta máxima" con el objetivo de "desarticular cualquier amenaza potencial para la patria".

"El personal del FBI está totalmente comprometido con la situación en el extranjero. Anoche ordené a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia que estuvieran en alerta máxima y movilizaran todos los recursos de seguridad necesarios", escribió el director de la agencia. "Nuestros equipos conjuntos de tareas antiterroristas (JTTF) en todo el país están trabajando las 24 horas del día, como siempre, para hacer frente y desarticular cualquier amenaza potencial para la patria".

Patel aprovechó su intervención para defender la labor del FBI en materia antiterrorista. "Mientras que el ejército se encarga de la protección de las fuerzas en el extranjero, el FBI sigue estando a la vanguardia de la disuasión de ataques aquí en nuestro país, y nuestro equipo seguirá trabajando sin descanso para proteger a los estadounidenses", subrayó.