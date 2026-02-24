El Noreste se recupera de la tormenta invernal mientras se esperan más nevadas en la región de los Grandes Lagos

Publicado por Santiago Ospital 24 de febrero, 2026

La tormenta invernal que cubrió de nieve y fuertes ráfagas el este del país seguirá su desplazamiento hacia la costa marítima canadiense a lo largo del martes. Así, poco a poco, los cerca de 40 millones de estadounidenses bajo alerta de fuertes vientos y bajas temperaturas podrán poco a poco ir recuperando la normalidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que esperaba que los vientos racheados continuaran durante las horas de la mañana, pero que irían disminuyendo "gradualmente" a lo largo de la tarde.

Sin embargo, la región de los Grandes Lagos sí podrá enfrentar fuertes nevadas a lo largo de la jornada. Aunque el nuevo sistema tormentoso de ráfagas fuertes y frías se desplazará rápidamente hacia el noreste, favorecerá nevadas en la región hasta el viernes. En concreto, los estados para los que el NWS emitió Avisos de Clima Invernal (Winter Weather Advisory) son:

Míchigan

Minnesota

Nueva York

Ohio

Wisconsin

Dakota del Norte

Nevadas históricas y vientos huracanados

Tras los últimos dos días de fuertes nevadas, Rhode Island habría registrado la mayor acumulación de nieve en el noreste. Según datos preliminares del NWS, el Aeropuerto T.F. Green registró 96 centímetros (37,9 pulgadas) de nieve. Si verificado, marcaría, según el mismo, un nuevo récord estatal.

Le siguen Massachussets, que registró 93,9 centímetros (37 pulgadas) en Bliss Corner, y nuevamente Rhode Island, con 86 centímetros (34 pulgadas) registrados en Newport. También se registraron caídas de más de 50 centímetros (20 pulgadas) en puntos de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Delaware.

Los mismos estados registraron peligrosos vientos superiores a los 40 mph. Las ráfagas más potentes se midieron en Montauk Point, Nueva York: 135 km/h (84 mph). Velocidades propias a la de un huracán de categoría 1.

También se ubicaron dentro de aquella horquilla propia de ciclones tres registros en Massachussets (Nantucket, Wellfleet y Barnstable), otro más en Nueva York (Stony Brook) y uno en Rhode Island (North Kingstown).

Un lento y desparejo retorno a la normalidad

A lo largo del martes, comunidades a lo largo y ancho del país comenzaron tareas de recuperación: reapertura de carreteras, circulación del transporte público y restablecimiento del suministro eléctrico.

Sin embargo, por la madrugada más de 380.000 consumidores seguían sin luz. Massachussets seguía siendo el estado más afectado con más de 253.500 apagones registrados por el sitio especializado Poweoutage.us. Le seguía Nueva Jersey, con más de 35.200, y Delaware, con más de 26.700.

El tráfico aéreo también sufrió retrasos y cancelaciones este martes. FlightAware informó de más de 9.000 retrasos y más de 2.000 cancelaciones. El aeropuerto más afectado fue el Boston Logan International Airport, con 273 cancelaciones. Sin embargo, la zona más afectada fue la de Nueva York, donde los tres principales aeropuertos vieron permanecer en tierra más de 760 vuelos programados para despegar durante la jornada.

Otros aeropuertos continuaron su servicio pero con intensas tareas de recuperación, como los aviones que despegan desde el Buffalo Niagara, en Cheektowaga, Nueva York. "Las aeronaves que parten del Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara están siendo rociadas con líquido descongelante para eliminar la nieve y el hielo", informó la Administración Federal de Aviación el martes a la mañana.

Algunas ciudades incluso anunciaron el retorno a clases presenciales. Es el caso de Nueva York, donde el alcalde Zohran Mamdani informó que tras la suspensión del lunes las clases serían retomadas el martes. Algunos distritos, sin embargo, sostuvieron que las clases permanecerán suspendidas.

"Habrá una baja asistencia de estudiantes y de personal, porque la gente no sabe si podrá desplazarse, si podrá llegar", advirtió, sin embargo, el presidente de la Federación Unida de Profesores, Michael Mulgrew. Desde el gremio remarcaron a sus miembros que "nadie debe poner en peligro su seguridad tratando de acudir al trabajo".

En Filadelfia, Pensilvania, se mantuvieron las clases virtuales el martes. En Boston, Massachussets, las escuelas públicas permanecerán cerradas. La Universidad de Boston y la Emerson College también decidieron optar por la modalidad virtual.