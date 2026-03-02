Ciro el Grande está vivo

2 de marzo, 2026

Cuando Donald Trump vino a Jerusalén el pasado octubre después de que se estableciera un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, coloqué las vallas publicitarias más grandes del país declarando: "El rey Ciro está vivo". Se informó de ellos en todo el mundo. En Irán, un artículo llegó a preguntar: "¿Es el rey Ciro, o es Ester?".

El pueblo judío celebró un milagro provocado por una persona, Ester, que se atrevió a enfrentarse al espíritu de Amalek-el espíritu del mal que pedía la aniquilación del pueblo judío. Este es el mismo espíritu que ahora opera a través de los mulás poseídos por el demonio en Irán, que creen que pueden introducir al duodécimo descendiente de Mahoma a través de un apocalipsis y obligar a todas las personas del planeta a someterse al Islam.

Hoy, tanto el pueblo persa como el judío están celebrando un milagro de Purim.

El ayatolá Alí Jamenei, que ha gobernado Irán durante décadas con puño de hierro, ha muerto. Su desayuno de trabajo secreto del sábado con altos funcionarios recibió una llamada del infierno.

Entre los muertos figuran el general Hussein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; el general Mohammad Baqeri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes; el general Gholam Ali Rashid, comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas iraníes; el general Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; el general Mehdi Rabbani, comandante en jefe adjunto del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; y el general Mohammad Baqeri, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Mehdi Rabbani, adjunto de operaciones de las Fuerzas Armadas de Irán; el general Gholamreza Mehrabi, subdirector de Inteligencia del Estado Mayor; el general Davud Sheikhiyan, comandante de la División Aérea de la Fuerza Aeroespacial del CGRI; y el general Masud Shanei, jefe de Estado Mayor del asesinado comandante en jefe del CGRI.

La guerra de Trump contra los yihadistas de Irán, "Operación Furia Épica", es absoluta y fantásticamente justa, como lo es la operación "León Rugiente" de Israel.

Ningún presidente ha estado dispuesto a enfrentarse a Irán por las muertes de ciudadanos estadounidenses, ni siquiera Ronald Reagan. Yo estaba con los marines en 1983 en Beirut, cuando 231 de ellos fueron asesinados por el apoderado de Irán, Hezbolá. Reagan no hizo nada.

El comentarista político conservador y podcaster Tucker Carlson, en respuesta al ataque de Irán sobre el terreno, dijo que la guerra de Trump es "absolutamente repugnante y malvada".

Ha acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de genocidio contra los palestinos invocando el relato bíblico de Amalek. Lo que no entiende es que durante cada masacre, el pueblo judío dice lo mismo. No se trata de un llamamiento al genocidio; es un voto para acabar con la ideología del mal.

Si Carlson hubiera estado vivo en la década de 1940, habría dicho lo mismo en diciembre de 1941, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt declaró la guerra a Hitler.

Volé a Israel sabiendo que la guerra se avecinaba, tanto para apoyar al pueblo judío en su momento de necesidad como para informar sobre la guerra, diciendo la verdad junto a Melissa Francis, que organizó el debate entre Carlson y Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel.

La guerra parece una escena sacada de la película de Mel Gibson de 1995 "Braveheart", con los persas gritando "Libertad".

Las fuerzas israelíes mataron a 40 altos cargos iraníes en el primer minuto de la salva.Hoy, cientos de millones de persas se regocijan, junto con las familias de más de 30.000 personas, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinadas por protestar. La ayuda está realmente en camino.

Este momento también parece una página del Libro de Ester, donde Mordejai -un israelita de la tribu de Benjamín- grita: "Has llegado a tu posición para un momento como éste", al enfrentarse a Amán el amalecita y su plan para exterminar a todos los judíos del Imperio persa.

Carlson abraza una ideología antisemita conocida como teología del reemplazo, que rechaza las promesas de la Biblia que Dios hizo al pueblo judío. La iglesia en Alemania abrazó la misma creencia. Como resultado, se unió al Partido Nazi, colocó esvásticas bajo el altar y afirmó que Dios debía haber enviado al canciller simplemente porque los trenes llegaban a su hora.

El ex presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, que al parecer fue asesinado este fin de semana junto con su guardaespaldas, y yo nos reunimos una vez durante una hora en su hotel de Nueva York. Afirmó que la razón por la que los iraníes mueren a los 62 años mientras que los sionistas viven hasta los 82 es porque los judíos envenenan a las ratas y las sueltan en los cultivos.

Cuando le pregunté si era una broma, me contestó: "Tienes que leer Los Protocolos de los Sabios de Sion. Te abrirá los ojos".

