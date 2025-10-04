Trump ofrece un pago de 2.500 dólares a niños migrantes para que se autodeporten

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de octubre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes que ofrecerá pagar a los niños migrantes 2.500 dólares para que se autodeporten, en lo que representa un nuevo esfuerzo en su intento por materializar deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y así cumplir una de sus principales promesas de campaña. En un correo electrónico obtenido por la agencia de noticias The Associated Press y enviado a los albergues de migrantes, la Administración para Niños y Familias —la cual forma parte del Departamento de Salud— señaló que los menores de 14 años en adelante recibirían dicha suma cada uno.

En el correo, la Administración Trump ofreció “proporcionar un estipendio único de apoyo para el reasentamiento de 2.500 dólares … a los niños extranjeros no acompañados, de 14 años de edad en adelante, que elijan salir voluntariamente de los Estados Unidos a partir de la fecha de este aviso y en adelante”, añadiendo que “el beneficio está destinado a apoyar los esfuerzos de reintegración tras la salida”. Según indicó la agencia de noticias, a los niños se les dio 24 horas para responder, y aseguró que no habría ningún tipo de penalización en su contra en el caso de que rechazaran regresar a sus países de origen.

Diferentes medios explicaron que, de acuerdo con las indicaciones de varios funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la oportunidad estaría siendo ofrecida primero a los jóvenes de 17 años. La medida de la Administración Trump tiene lugar luego de que en mayo les permitiera a los migrantes adultos autodeportarse hacia sus países de origen a través de una aplicación gubernamental, obteniendo a cambio un pago de 1.000 dólares.