Texas: otro hombre arrestado por administrar la píldora abortiva a su pareja sin consentimiento

Un hombre del condado de Montgomery, Texas, fue arrestado tras ser acusado de administrar presuntamente una píldora abortiva a una mujer embarazada sin su conocimiento ni consentimiento, en un caso que ha reavivado el debate sobre la distribución de medicamentos abortivos por correo en el estado.

Investigación en el condado de Montgomery

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, detectives de la Unidad de Delitos Graves, junto con la Fiscalía del Condado y especialistas en escena del crimen, iniciaron una investigación después de que una mujer fuera trasladada de urgencia a un hospital y sufriera la pérdida de su embarazo en circunstancias consideradas sospechosas.

Según la denuncia presentada ante las autoridades, la mujer manifestó que creía que el padre del bebé le había administrado una píldora abortiva sin su consentimiento. El feto nació sin vida.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Jon Rueben Gabriel Demeter, residente de Spring, Texas. Fue arrestado el 23 de febrero y acusado de agresión agravada con arma mortal que causó lesiones corporales graves y violencia familiar. Permanece detenido en la cárcel del condado de Montgomery sin derecho a fianza.

Según los investigadores, el acusado habría intentado previamente persuadir a la mujer para que abortara, incluso ofreciéndole pagar un viaje fuera del estado para realizar el procedimiento. Ella habría rechazado la propuesta.

Segundo caso en el condado de Parker El arresto ocurre semanas después de otro caso en el condado de Parker, Texas, donde un hombre fue acusado de homicidio capital tras presuntamente ordenar en línea medicamentos abortivos y administrarlos sin consentimiento a su exnovia. El acusado ha negado los cargos.

Marco legal en Texas tras la revocación de Roe v. Wade

Tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, que revocó el precedente establecido por Roe v. Wade, el aborto quedó prohibido en Texas salvo excepciones limitadas.

Sin embargo, medicamentos como la mifepristona (comercializada como Mifeprex) y el misoprostol continúan siendo distribuidos por proveedores fuera del estado y por telemedicina.

En 2025, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la Ley de Protección de Mujeres y Niños de Texas. La legislación establece sanciones civiles de hasta 100.000 dólares contra productores o distribuidores que envíen o trafiquen píldoras abortivas en el estado y amplía las posibilidades de demandas civiles por daños relacionados con abortos inducidos.

Debate federal sobre la píldora abortiva Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) eliminó el requisito de dispensación presencial para la mifepristona, permitiendo su envío por correo bajo ciertas condiciones.

​Grupos provida sostienen que la actual administración del presidente nuevas restricciones federales sobre la distribución por correo.

​Organizaciones como SBA Pro-Life America han vinculado los casos recientes en Texas con la política federal sobre medicamentos abortivos. Su presidenta, Marjorie Dannenfelser, afirmó que la distribución por correo facilita situaciones de coerción y riesgo para mujeres embarazadas.

Por su parte, el Departamento de Justicia ha intervenido en litigios relacionados con demandas estatales contra la FDA por la regulación de la mifepristona. En casos presentados en Luisiana y en el Distrito Norte de Texas, el gobierno federal ha argumentado que algunos demandantes carecen de legitimación activa para impugnar la normativa federal.

Una mayoría de votantes republicanos se opone a la financiación federal del aborto

Encuestas nacionales citadas por organizaciones provida indican que una mayoría de votantes republicanos se opone a la financiación federal del aborto y a la actual política de distribución por correo de medicamentos abortivos.

Otros sondeos señalan que una proporción significativa de votantes apoya restablecer el requisito de consulta médica presencial antes de prescribir estos medicamentos.