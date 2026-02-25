El abogado de Maduro afirma que el exdictador no puede costear sus honorarios legales por las sanciones del gobierno de EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de febrero, 2026

El abogado de Nicolás Maduro aseguró que las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el régimen venezolano están impidiendo que el exdictador pueda pagar su defensa en el proceso federal que enfrenta en Nueva York.

De acuerdo con el New York Times, Barry J. Pollack, representante legal de Maduro ante la corte federal del Distrito Sur de Manhattan, presentó un escrito en el que sostiene que las restricciones del Departamento del Tesoro bloquean la posibilidad de que el régimen de Venezuela cubra los honorarios del acusado, quien fue detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas, Venezuela, a principios de enero en una operación inédita.

Tanto Maduro como el régimen venezolano están sujetos a sanciones económicas estadounidenses, lo que obliga a obtener licencias especiales para realizar cualquier transacción financiera.

“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del Sr. Maduro”, escribió Pollack en una presentación judicial hecha pública el miércoles. “El Sr. Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga”.

Según describió el abogado de Maduro, el 9 de enero el Departamento del Tesoro concedió una licencia que le permitía representar a Maduro y recibir pagos por parte del régimen venezolano. Sin embargo, horas después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificó el permiso para excluir explícitamente la autorización de pago de los costos de defensa.

En una carta fechada el 20 de febrero, el abogado argumentó que esa decisión deja a su cliente sin capacidad de cubrir sus servicios legales. Pollack sostuvo que la medida interfiere con el derecho constitucional de Maduro a contar con el abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. También afirmó que el régimen venezolano tiene la obligación de asumir esos gastos.

El letrado indicó que ha solicitado al Tesoro restablecer la licencia original y advirtió que, si no obtiene respuesta, pedirá al juez del caso que intervenga. Hasta el momento, ni el Departamento del Tesoro ni el de Justicia han emitido comentarios públicos al respecto.

Maduro enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros delitos. El proceso se desarrolla en un tribunal federal en Manhattan. El exdictador venezolano se ha declarado no culpable.