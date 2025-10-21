Las ventas de Biblias registran un gran aumento tras el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Diane Hernández 21 de octubre, 2025

Las ventas de Biblias aumentaron significativamente tras el asesinato del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah.

De acuerdo con un informe del Wall Street Journal, que cita datos del rastreador editorial Circana BookScan, las ventas del texto sagrado cristiano subieron un 36% en septiembre respecto al mismo mes de 2024. Antes del suceso, las ventas promedio rondaban los 1,5 millones de ejemplares mensuales en 2025, pero tras la muerte de Kirk se elevaron a 2,4 millones.

Kirk, de 31 años, era un reconocido activista conservador, líder juvenil y ferviente cristiano. Además de dirigir Turning Point USA, impulsó la iniciativa TPUSA Faith, dedicada a promover la fe cristiana entre jóvenes y comunidades universitarias.

Según reportes de iglesias y organizaciones religiosas, desde su asesinato se ha registrado un aumento en la asistencia a templos, bautismos y conversiones en distintos puntos del país, fenómeno que algunos han denominado "el efecto Charlie Kirk".

El presidente y director ejecutivo de HarperCollins Christian Publishing, Mark Schoenwald, señaló que la muerte de Kirk "despertó a mucha gente". Schoenwald comentó al WSJ: "Empezaron a reflexionar sobre sus creencias y por qué".

La editorial también reportó un incremento en el interés por la Biblia entre jóvenes de 18 a 34 años.

Por su parte, Brenna Connor, analista de Circana BookScan, explicó que "en tiempos de crisis, más personas recurren a la fe en busca de consuelo y apoyo", en referencia al contexto de violencia, tensiones geopolíticas e incertidumbre económica que marcó el mes de septiembre.

Durante un homenaje a Kirk celebrado el 21 de septiembre en Arizona, su esposa Erika Kirk también habló de un "avivamiento espiritual" y exhortó a los estadounidenses a "buscar una relación personal con Jesucristo".

El presidente Donald Trump otorgó póstumamente al activista la Medalla Presidencial de la Libertad el 14 de octubre, fecha en que habría cumplido 32 años, y que el país reconoció como el Día Nacional en Recuerdo a Charlie Kirk.