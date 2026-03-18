Nuevo México: un muerto y un herido en un tiroteo en la Base Aérea de Holloman

Publicado por Santiago Ospital 18 de marzo, 2026

Un tiroteo en la Base Aérea Holloman el martes dejó un muerto y un herido, según informaron fuentes militares citadas por AP. De momento, sus identidades no han sido reveladas. La persona debió ser trasladada para recibir atención médica.

La base, cerca de Alamogordo en el sur de Nuevo México, fue puesta en confinamiento cerca de las 5:30 pm debido a informaciones de un tirador activo. La tienda de la base también fue cerrada "hasta nuevo aviso".

La base ya se encuentra a salvo, según las mismas fuentes, y los accesos han sido reabiertos.

La identidad del atacante tampoco ha sido revelada.

La base alberga al 49º Ala, que proporciona personal como pilotos y operadores de sensores a la Fuerza Aérea y a la Guardia Nacional. Operó en conflictos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia.