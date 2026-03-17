Publicado por Santiago Ospital 17 de marzo, 2026

Será una semana calurosa en el oeste del país. Una ola de calor prematura provocará altas temperaturas más propias de principios de junio que de mediados de marzo, con temperaturas que se dispararán entre 11 y 17 °C (20 y 30°F) por encima de lo normal.

Algunas zonas del país verán igualado o superado su récord diario de temperatura máxima. E incluso máximos históricos para el mes. Por ejemplo, el National Weather Service (NWS) de Los Ángeles anticipa que Burbank y Woodland Hills verán superados sus máximos diarios, mientras que Palmdale, su máximo histórico.

El NWS también emitió varios avisos de calor extremo en California, Nevada y Arizona. "Se esperan varios días con temperaturas récord (diarias y mensuales), así que planifique con anticipación para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean del calor que se avecina", sostuvo el NWS de Las Vegas.

¿Qué significan las alarmas o alertas de calor extremo?



Cada oficina de pronóstico del NWS emite productos específicos según las condiciones locales. Es importante entender que los umbrales varían: los residentes de Florida están más preparados para un clima de 32 °C (90 °F) que los de Alaska.

A continuación le explicamos los tres niveles de alerta y qué acciones debe tomar:

Aviso de Calor Extremo (Extreme Heat Warning) – ¡Tome acción!

Se emite cuando se esperan o ya ocurren condiciones de calor extremadamente peligrosas.

Evite actividades al aire libre , especialmente en las horas centrales del día.

, especialmente en las horas centrales del día. Hidratación constante : beba abundante agua y tome descansos frecuentes en la sombra.

: beba abundante agua y tome descansos frecuentes en la sombra. Refugio : permanezca en espacios con aire acondicionado, incluso durante la noche.

: permanezca en espacios con aire acondicionado, incluso durante la noche. Comunidad: supervise el estado de familiares y vecinos vulnerables.

Vigilancia de Calor Extremo (Extreme Heat Watch) – ¡Prepárese!

Se emite cuando las condiciones son favorables para un evento de calor extremo, aunque su ocurrencia exacta aún es incierta.

Planifique : prepárese para suspender actividades al aire libre si la vigilancia se convierte en aviso.

: prepárese para suspender actividades al aire libre si la vigilancia se convierte en aviso. Logística: si no tiene aire acondicionado, localice el centro de enfriamiento (cooling shelter) más cercano.

Advertencia de Calor (Heat Advisory) – ¡Manténgase alerta!

Se emite por condiciones de calor peligrosas que no llegan a los criterios de un "Aviso" pero representan un riesgo.