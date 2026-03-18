Un juez ordena la liberación de un miembro de la pandilla MS-13 que estaba bajo custodia del ICE
Este inmigrante ilegal con antecedentes penales fue liberado en el país por la Administración Biden en 2022.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió esta semana un comunicado de alerta luego de que un juez designado por Barack Obama ordenara la liberación de Carlos Antonio Flores-Miguel, un inmigrante ilegal con serios antecedentes penales.
El indocumentado se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y es miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), señaló la nota.
Se acuerdo al comunicado, el 20 de enero de 2026, el ICE llevó a cabo una operación selectiva para arrestar a Flores-Miguel en Minnesota. Durante el arresto, se resistió violentamente, golpeando y pateando a los agentes de seguridad. Incluso le arrebató la funda de la pistola a uno de los efectivos policiales.
Sin embargo, a principios de este mes, un juez ordenó su liberación. Su historial delictivo en Estados Unidos incluye violación, resistencia a la autoridad y reingreso ilegal. Según consta en documentos, Flores-Miguel también fue arrestado en El Salvador por robo.
Liberado por la Administración Biden en 2022
"Este activista, juez designado por Obama, liberó a Carlos Antonio Flores-Miguel, un delincuente indocumentado de El Salvador y miembro de la pandilla MS-13, de la custodia del ICE", señaló la subsecretaria interina Lauren Bis.
La funcionaria recordó que el sujeto en cuestión ya había sido liberado por la Administración Biden en 2022.
"Liberar a delincuentes violentos es una imprudencia inexcusable, y ahora este criminal podrá perpetrar más crímenes contra ciudadanos estadounidenses inocentes", agregó Bis.
Deportaciones o expulsiones definitivas, el dilema con los reincidentes
El presunto pandillero volvió a ingresar ilegalmente al país y fue deportado en marzo de 2017. En octubre de 2021, Flores-Miguel ingresó ilegalmente a Estados Unidos por tercera vez y fue liberado en junio de 2022.
Un juez dictó una orden de deportación definitiva, determinando que podía ser deportado a cualquier país que no fuera El Salvador. Este caso ilustra la importancia de las deportaciones a terceros países para expulsar de Estados Unidos a inmigrantes ilegales con antecedentes penales.