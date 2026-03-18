Un juez ordena la liberación de un miembro de la pandilla MS-13 que estaba bajo custodia del ICE

Publicado por Diane Hernández 18 de marzo, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió esta semana un comunicado de alerta luego de que un juez designado por Barack Obama ordenara la liberación de Carlos Antonio Flores-Miguel, un inmigrante ilegal con serios antecedentes penales.

El indocumentado se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y es miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), señaló la nota.

Se acuerdo al comunicado, el 20 de enero de 2026, el ICE llevó a cabo una operación selectiva para arrestar a Flores-Miguel en Minnesota. Durante el arresto, se resistió violentamente, golpeando y pateando a los agentes de seguridad. Incluso le arrebató la funda de la pistola a uno de los efectivos policiales.

Sin embargo, a principios de este mes, un juez ordenó su liberación. Su historial delictivo en Estados Unidos incluye violación, resistencia a la autoridad y reingreso ilegal. Según consta en documentos, Flores-Miguel también fue arrestado en El Salvador por robo.

Liberado por la Administración Biden en 2022

"Este activista, juez designado por Obama, liberó a Carlos Antonio Flores-Miguel, un delincuente indocumentado de El Salvador y miembro de la pandilla MS-13, de la custodia del ICE", señaló la subsecretaria interina Lauren Bis.

La funcionaria recordó que el sujeto en cuestión ya había sido liberado por la Administración Biden en 2022.

"Liberar a delincuentes violentos es una imprudencia inexcusable, y ahora este criminal podrá perpetrar más crímenes contra ciudadanos estadounidenses inocentes", agregó Bis.