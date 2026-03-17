Condenan a 38 años de prisión a los propietarios de una farmacéutica por desviar medicamentos contra el VIH al mercado negro

Publicado por Diane Hernández 17 de marzo, 2026

Dos propietarios de una empresa mayorista farmacéutica en Estados Unidos fueron condenados a un total de 38 años de prisión por liderar un esquema nacional de desvío de medicamentos contra el VIH valorado en más de 92 millones de dólares, informaron autoridades federales.

El caso, anunciado por el Departamento de Justicia (DOJ), involucra a los hermanos Patrick y Charles Boyd, quienes dirigían la distribuidora Safe Chain Solutions desde Maryland. Ambos fueron hallados culpables de múltiples delitos, entre ellos fraude electrónico y comercialización de medicamentos con etiquetado fraudulento.

Según documentos judiciales, los acusados compraron más de 28.000 frascos de medicamentos contra el VIH a proveedores del mercado negro entre abril de 2020 y septiembre de 2021, muchos de ellos obtenidos directamente de pacientes. Posteriormente, los reintroducían en la cadena legal con documentación falsificada y los revendían a farmacias.

Medicamentos manipulados en condiciones insalubres

Las autoridades señalaron que los medicamentos eran manipulados en condiciones insalubres, con envases reutilizados o incluso recogidos de la basura, lo que puso en riesgo a pacientes vulnerables.

"El esquema no solo defraudó al sistema, sino que explotó a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad", afirmó A. Tysen Duva, de la División Penal. "Este tipo de fraude socava la integridad del suministro de medicamentos esenciales".

Por su parte, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones subrayó la gravedad de los hechos: "Trataron medicamentos vitales como si fueran contrabando callejero. Las consecuencias fueron graves y pusieron en peligro la seguridad de los pacientes".

Múltiples advertencias por negligencia

Durante el juicio, se documentaron casos en los que pacientes recibieron medicamentos incorrectos. En uno de ellos, una persona con VIH ingirió accidentalmente un fármaco antipsicótico, lo que le provocó la pérdida de conocimiento durante 24 horas.

Las investigaciones, lideradas por el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, también revelaron que los acusados ignoraron múltiples advertencias de farmacias y de su propia responsable de cumplimiento normativo.

"El comportamiento de los acusados demostró un desprecio alarmante por la vida humana", señaló Scott J. Lampert, quien advirtió del impacto del fraude sobre programas públicos como Medicare y Medicaid.