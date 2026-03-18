La Justicia ordena la reincorporación del personal de VOA despedido y la reanudación de las transmisiones

Publicado por Víctor Mendoza 18 de marzo, 2026

(AFP) Un juez federal de Estados Unidos ordenó el martes a la Administración Trump reincorporar a más de 1.000 empleados de la emisora Voice of America (VOA) a sus puestos de trabajo y reanudar las transmisiones de este medio financiado por el gobierno.

El fallo del juez de distrito Royce Lamberth llega 10 días después de que el magistrado determinara que la persona elegida por Trump para supervisar despidos masivos en VOA fue nombrada de forma ilegal, lo que invalida los recortes de personal.

Kari Lake anunció amplios recortes de puestos de trabajo y de financiación tras ser designada por Trump para dirigir la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), que administra VOA, Radio Free Europe, Radio Free Asia y otras emisoras.

Lamberth ordenó la reincorporación antes del 23 de marzo de 1.042 empleados, que han estado de baja administrativa remunerada durante el último año.

El juez también ordenó a la USAGM presentar un plan antes de la próxima semana para reanudar las emisiones internacionales.