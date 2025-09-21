Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

EN VIVO: lo mejor del servicio conmemorativo a Charlie Kirk en Arizona

El evento se lleva a cabo en State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale. 

Servicio memorial de Charlie Kirk/ Patrick T. Fallon

Servicio memorial de Charlie Kirk/ Patrick T. FallonAFP

Joaquín Núñez
Publicado por
Joaquín Núñez

Comenzó el servicio conmemorativo a Charlie Kirk. El evento se está llevando a cabo en Glendale, Arizona, con la asistencia de decenas de miles de personas. Entre los oradores están Donald Trump, JD Vance y otros miembros del gabinete. 

Aforo completo para el servicio conmemorativo de Charlie Kirk

El evento se lleva a cabo en el State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale. Tiene capacidad fija para 63.400 personas y puede ampliarse a más de 73.000 para eventos más grandes

Recomendaciones

tracking