EN VIVO: lo mejor del servicio conmemorativo a Charlie Kirk en Arizona
El evento se lleva a cabo en State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale.
Comenzó el servicio conmemorativo a Charlie Kirk. El evento se está llevando a cabo en Glendale, Arizona, con la asistencia de decenas de miles de personas. Entre los oradores están Donald Trump, JD Vance y otros miembros del gabinete.
Aforo completo para el servicio conmemorativo de Charlie Kirk
El evento se lleva a cabo en el State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale. Tiene capacidad fija para 63.400 personas y puede ampliarse a más de 73.000 para eventos más grandes