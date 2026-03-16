Más de 2.000 vuelos cancelados, carreteras cortadas y miles de estadounidenses sin luz: lo que debes saber sobre la tormenta que azota el Medio Oeste

Publicado por Santiago Ospital 16 de marzo, 2026

El Medio Oeste del país enfrenta este lunes condiciones de ventrisca, fuertes nevadas, heladas y potentes vientos mientras persiste la poderosa tormenta invernal que ya provocó la suspensión de vuelos, el cierre de carreteras y apagones el fin de semana.

Desde el noreste de Wisconsin hasta el norte de Míchigan, la tormenta ha dejado intensas nevadas con acumulaciones de hasta 60 centímetros (2 pies). "Se esperan nevadas adicionales intensas de entre 30 y 50 centímetros en el norte de Michigan hoy, mientras el centro del ciclón pasa justo al sureste", advirtió el National Weather Service, anticipando que espera que el lunes sea un día más calmado que el domingo.

"Vientos muy fuertes y racheados del norte al noroeste, que rodean al ciclón, probablemente prolongarán las condiciones de ventisca en esta zona durante el día de hoy, antes de que el centro del ciclón se desplace hacia Canadá esta noche", añadió. La nieve disminuirá "lentamente el lunes por la noche en la región de los Grandes Lagos superiores, a medida que las lluvias y tormentas eléctricas se transformen en un período de nieve en la región de los Grandes Lagos inferiores".

En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia (SEOC), para monitorear e informar sobre la tormenta en directo. El SEOC avisó de lluvias heladas y carreteras cubiertas de nieve. "Por favor, quédese en casa", pidió. “Si necesita viajar, lleve consigo suministros de emergencia para el invierno, ropa abrigada, agua, los medicamentos necesarios y un teléfono celular cargado con su cargador”, recomendó también.

En Minnesota el Departamento de Transporte emitió una recomendación de no viajar en varios puntos del estado. En Maryland, el Gobierno estatal también recomendó evitar los viajes, advirtiendo de un "riesgo significativo de tormentas severas generalizadas con vientos dañinos, granizo y mayor amenaza de tornados". Casi todo Wisconsin se vio cubierto de avisos de ventisca, con nevadas diarias récord en Wausau (59,4 centímetros o 23,4 pulgadas) y Green Bay (43.3 centímetros o 17,1 pulgadas).

Apagones masivos y miles de vuelos afectados

Michigan fue el estado más afectado por los apagones, con más de 116.500 clientes sin luz el lunes por la mañana. Le seguía Ohio con 57.258, según PowerOutage.us. La lista completa de los estados con más apagones a inicios de semana es:

Michigan: 116.515 Ohio: 57.258 Texas: 41.399 Mississippi: 39.467 Alabama: 33.545 Tennessee: 31.046 Kentucky: 28.408 Pennsylvania: 26.363

El sitio especializado FlightAware registró más de 2.000 cancelaciones de vuelos en todo el país, cifra impulsada por la tormenta. El Aeropuerto Internacional de Detroit era el que más cancelaciones y retrasos registraba el lunes por la mañana, seguido por el Aeropuerto Internacional Logan.

Aerolíneas como Delta, Sun Country, American Airlines y United Airlines han emitido exenciones de tarifas para los vuelos afectados.

El avance de la tormenta hacia la Costa Este



A medida que el ciclón avanza hacia el este desde la región de los Grandes Lagos, el sistema comienza a empujar un potente frente frío a través del este del país, lo que ampliará el impacto de la tormenta más allá del Medio Oeste. Los meteorólogos advierten que la combinación de aire cálido y húmedo delante del frente y fuertes dinámicas atmosféricas asociadas al sistema podría desencadenar tormentas severas a lo largo de la costa este durante la tarde y la noche del lunes.

Las condiciones más inestables se esperan en el interior del Atlántico Medio, donde el calentamiento diurno podría favorecer el desarrollo de tormentas con vientos dañinos, granizo y posibles tornados. El Storm Prediction Center situó a varias zonas de la región bajo un riesgo moderado de clima severo, una categoría que suele anticipar episodios significativos de tormentas eléctricas.

Mientras tanto, el avance del frente también traerá un cambio brusco de temperaturas detrás del sistema. Una masa de aire ártico se desplazará rápidamente hacia el sur, poniendo fin al reciente periodo de clima templado en amplias zonas del país. Para la mañana del martes, se prevé que las sensaciones térmicas bajo cero alcancen incluso partes de la costa del Golfo y el Panhandle de Florida.

En áreas montañosas del este, especialmente en los Apalaches centrales, la lluvia asociada al sistema podría transformarse en nieve a medida que el aire frío se afiance. Los meteorólogos advierten que algunas zonas de Virginia Occidental podrían registrar acumulaciones superiores a los 15 centímetros, prolongando los efectos invernales del ciclón incluso cuando el centro del sistema se aleje hacia Canadá.