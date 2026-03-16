Susie Wiles, diagnosticada con cáncer de mama

La jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, durante una comparecencia AFP .

Publicado por Alejandro Baños 16 de marzo, 2026

La jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio uno.

Fue el presidente Donald Trump quien informó de la noticia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco; sin embargo, por desgracia, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este reto de inmediato, en lugar de esperar", escribió Trump en Truth Social.

"Durante el periodo de tratamiento, pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca. Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que hace tan bien, mientras se somete al tratamiento, lo dice todo sobre ella. Susie, como una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte y está profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense", agregó el presidente.

Wiles, de 68 años y que comenzó a colaborar con Trump durante la campaña presidencial de 2016, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de Gabinete de la Casa Blanca.