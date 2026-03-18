El CEO de Warner Bros podría cobrar hasta 800 millones si se cierra la operación con Paramount

Publicado por Diane Hernández 18 de marzo, 2026

El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, podría recibir una compensación de hasta 800 millones de dólares si se concreta la adquisición de la compañía por parte de su rival Paramount, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

De acuerdo con The Wall Street Journal, esta cifra incluye efectivo, opciones sobre acciones, participaciones restringidas y un reembolso fiscal recientemente aprobado. El total no contempla otros ingresos adicionales, como los más de 20 millones de dólares que Zaslav obtendría por acciones que ya posee plenamente.

El ejecutivo, considerado uno de los mejor pagados de Hollywood, ya habría ingresado 113 millones de dólares este mes tras vender acciones de la compañía.

Millones de dólares en indemnizaciones

Otros altos cargos de la empresa también podrían beneficiarse de importantes indemnizaciones. Entre ellos, JB Perrette, responsable del negocio global de streaming y videojuegos, quien podría recibir alrededor de 142 millones de dólares en efectivo y acciones. Por su parte, el director financiero, Gunnar Wiedenfels, tendría derecho a unos 120 millones de dólares.

Además, los asesores financieros implicados en la operación también percibirían cuantiosas sumas. Se estima que Allen & Company podría recibir hasta 100 millones de dólares, mientras que JPMorgan Chase obtendría cerca de 90 millones.

La compañía señaló en su presentación que todas estas cifras son estimaciones basadas en distintos supuestos, por lo que los montos finales podrían variar significativamente.

No es la primera vez que Zaslav está vinculado a compensaciones elevadas. En 2023, su remuneración total alcanzó los 49,7 millones de dólares, un 26,5 % más que el año anterior.