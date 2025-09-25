Llega al Congreso un proyecto para homenajear a Charlie Kirk con una moneda de plata conmemorativa

Publicado por Joaquín Núñez 24 de septiembre, 2025

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley para homenajear a Charlie Kirk con una moneda de plata conmemorativa. La propuesta, elaborada por el congresista Abe Hamadeh (R-AZ) y el presidente del Comité de Estudio Republicano (RSC), August Pfluger (TX-11), consta de la elaboración de 400.000 monedas de plata y de curso legal con la cara de Kirk. Saldrían en 2026 y tendrían la siguiente inscripción: "Bien hecho, buen y fiel sirviente".

De ser aprobada, la legislación ordenaría al Departamento del Tesoro a diseñar y acuñar las monedas conmemorativas con el rostro y el nombre completo del fundador de Turning Point USA. Además, tendrían el lema de los Estados Unidos, "en Dios confiamos".

"Esta moneda marcará una primicia histórica, ya que convertirá a Charlie en el estadounidense más joven inmortalizado en la moneda legal de los Estados Unidos, consolidando su lugar junto a presidentes, padres fundadores y otras figuras transformadoras que han ayudado a dar forma a nuestro país", explicaron desde el RSC en un comunicado.

A lo largo de la historia, varias figuras aparecieron y aparecen en monedas o billetes sin haber sido presidentes. Entre ellos están Benjamin Franklin, Henry Clay, Alexander Hamilton, Daniel Webster, Martha Washington, Salmon Chase, Susan B. Anthony y Booker T. Washington, entre otros.

"Tengo plena confianza en que Charlie Kirk pasará a la historia como uno de los hombres más influyentes de la historia de nuestra gran nación, liberando las mentes jóvenes del pernicioso dominio de los izquierdistas en nuestras instituciones académicas y marcando el comienzo de una era de valiente fidelidad y orgullo nacional", expresó al respecto el congresista Hamadeh.

"A través de su liderazgo en Turning Point USA y su incansable defensa de los valores estadounidenses, Charlie construyó un movimiento cuya antorcha llevaremos con orgullo para defender los principios fundamentales de nuestra nación para las generaciones venideras", añadió Pfluger, presidente del RSC.